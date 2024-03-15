BNI, Bursa’da ikinci grubunu lansmanla duyurdu

EKONOMİ/BURSA

Dünyanın en büyük iş platformlarından biri olan ve amacı iş dünyasının lokalde ve globalde iş bağlantıları kurmasına katkı sunmak olan Business Network International (BNI), Bursa’daki çalışmalarına yoğunluk verdi. 2022 yılı Eylül ayında Bursa’nın ilk gurubu olan BNI Koza’nın açılışını gerçekleştiren iş platformu, şimdi de BNI İpek’in kuruluşunu duyurdu.

Dünyanın 75 ülkesinde, her hafta 1 milyon iş sahibini 40 yıldır bir araya getiren BNI’ın Bursa’daki çalışmalarına öncülük eden BNI Bursa Bölge Direktörü Gülseren Karabulut, “BNI Dünyanın en sonuç odaklı markalarından bir tanesi. Amacı sadece iş sahiplerini bir araya getirerek, onların tanışmasını, birlikte güven inşa etmelerini, işlerini geliştirmelerini ve lokalde/globalde muhteşem iş bağlantıları yakalayabilmelerini sağlıyor. BNI bunu 40 yıldır tüm dünyada yapıyor ve Bursa’daki iş sahiplerini de BNI gibi değerli bir oluşumla bir araya getirdiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.

BNI Türkiye Direktörü Ayşe Aslan ise “BNI şu anda 8 ilimizde daha çalışmalarına başladı. Amacımız, tüm Türkiye’deki yalnız ve bir başına iş sahiplerin bir araya getirerek, birlikten güç doğacak bir ortamı yaratmak. BNI’da iş bağlantıları için kimsenin kimseden bir beklentisi ve çıkarı yok. Biz burada bir tek şey için birlikteyiz: global ve lokal bağlantılar ve yardım edenin, destek sunanın, başka insanların hayatlarına değer katanların değer gördüklerine kalpten inanıyoruz” dedi.

BNI organizasyonu geçtiğimiz yıl dünya genelinde 25 milyar dolarlık iş hacmi, 23 milyar adet de iş yönlendirmesi yaparken ülkemizde ise 4 milyar TL iş hacmi ve 2 milyon adet de iş yönlendirmesi gerçekleştirdi.