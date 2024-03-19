“Bursa’da KOBİ OSB için alanlar hazır”

EKONOMİ/BURSA

Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, KOBİ temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Yeni dönem projelerini iş insanlarına anlatan Aktaş, şehrin üç farklı noktasında lojistik merkezleri oluşturacaklarını söyledi. Sanayi bölgelerinin gelişimiyle ihracatın da artacağına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bursa sanayisi çok daha fazla ön planda olan bir şehir. Dolayısıyla lojistik merkezler bizim önemsediğimiz ve öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bursa, 17 milyar dolar ihracat yapan, önemli markaları bağrında barındıran bir şehir. Özellikle TEKNOSAB’la ve onun gelişim alanıyla birlikte sanayi potansiyelimizde ihracatımız daha da artacak. Lojistik merkezler kaçınılmaz bir gerçek. O yüzden de şehrin kuzeyinde, doğusunda ve batısında üç tane lojistik merkezi oluşturacağız” dedi.

Şehir içinde kalan düzensiz işletmelerin KOBİ Organize Sanayi Bölgesi’nde toplanacağını da belirten Alinur Aktaş “KOBİ OSB için daha önceden talep toplanarak bir süreç belirlenmiş. Dört bin dönümlük alana ve ilave olarak da iki bin beş yüz dönümlük alan daha katılıyor. Biz şehrin hem doğusunda hem de batısında olmak üzere iki tane KOBİ OSB alanı planlayacağız. Kim nerede yer alacak bunun tamamını Ticaret ve Sanayi Odası'nın KOBİ Konseyi belirleyecek. Bu noktadaki alanlarımız hazır. Herhangi bir tartışmaya mahal vermemek adına özellikle yapacağımız protokol çerçevesinde hemen akabinde hareket etmeye başlayacağımızı ifade ediyorum. Maalesef şehir içinde kalan ve şehir içinde sıkıntılara sebep olan hava kirliliğine, trafiğe farklı konulara sebep olan büyümek isteyen o işletmelerin şehir dışında yer almasıyla oluşturulacak KOBİ OSB dönüşümü de bizim öncelikli konularımızdan biri” diye konuştu.

“İyi niyet ve işbirliği çerçeve protokolü imzalandı”

Organizasyonda konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise “Bizim hareket noktamız, firmalarımızın başarılarını sürdürülebilir kılarken, yerel yönetimlerimizle birlikte Bursa’mızın geleceğe güvenle bakan ve daha da yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak. KOBİ OSB projesi, firmalarımızın talepleri ve Bursa’mızın ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktı. BTSO KOBİ konseyimizin çalışmalarıyla şekillenen projemiz, bugün Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Bursa’mızın geleceği için dönüm noktası olarak gördüğüm stratejik bir hamleye dönüştü. Mevcut üretim alanlarında bile kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan KOBİ’lerimiz, planlı yeni sanayi alanlarında ihracat, istihdam ve toplam iş hacimlerini ciddi ölçüde artıracaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay KOBİ OSB ile ilgili iyi niyet ve işbirliği çerçeve protokolüne imza attı.