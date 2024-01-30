“Bursa’da mevcut sanayi alanlarını genişleteceğiz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bir dizi program için Bursa’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa iş dünyası ile buluştu. BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen istişare toplantısının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bugünkü adımlarımız gelecek 50 yılımızı şekillendirecek. Daha güçlü bir ekonomik yapı ve sosyal gelişmenin temini için altyapı ve hizmetlerin mekansal planlaması, Bursamızın, ülkemizin kalkınma politikalarındaki gücünü ve liderliğini pekiştirecektir. Ayrıca şehir içinde sıkışıp kalmış sanayi sicil belgesine sahip 8 bini aşkın üretim tesisimizin KOBİ OSB mantığıyla planlı, modern ve güvenli alanlara taşınması firmalarımıza ve kentimize büyük değer katacaktır. Başta karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulacağı lojistik merkezlerin kurulması da firmalarımıza önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, yeni nesil teşviklerle sektörlerimizin dönüşümü adına çok önemli hamleler yapıyor. Bursamızın yeni vizyonu ve ülke ekonomimize daha yüksek düzeyde katma değer sağlayan bir kent olması için Bakanlığımızın desteklerini sürdürmesi ve katkıları çok önemli. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin yeni nesil teknolojilerle belirlediği kalkınma hedeflerinde öncü rol oynamaya hazırız.” diye konuştu.

“Kalkınma ajansları geleceği planlayacak”

Bursa’nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında bulunduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Bursa’da da hem mevcut sanayi alanlarını büyütmeyi hem de kenti depreme hazırlayacak bölgeleri oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye’de bölgesel kalkınma atılımına ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Kacır, kalkınma ajanslarının sahip oldukları nitelikli insan kaynağıyla daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Her bölgenin gerçekten odaklandığı alanlarda bir yatırım yarışı içine gireceğini vurgulayan Bakan Kacır, “Doğru yatırımları özel sektör eliyle ama kalkınma ajanslarımızın koordinasyonuyla, bölge yöneticileriyle, tıpkı sanayi hamlesinde olduğu gibi firmalarımız güçlü şekilde yararlanma imkânı bulacak. Hedefleri vereceğiz, proje alanlarını tanımlayacağız. O alanda ister tekil ister kümelenmiş olarak gelen özel sektör yatırımlarına diğer yatırımlardan ayrıştırılmış şekilde destek vereceğiz. Kalkınma ajansları bulundukları bölgelerde ve şehirlerde gelecek 10 yılları planlayan bir yapıya kavuşacak. Bu planlama çalışmaları da dünya standartlarıyla yapılacak” dedi.

“KOSGEB Limitleri Yüzde 100 Artacak”

İmalatçı firmalar için en önemli destek mekanizmalarından biri olan KOSGEB’de de limitlerin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kacır, “Türkiye ekonomisinin geleceğini, Ar-Ge, inovasyon ve ihracat belirleyecek. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda destek limitlerimizi yeniden belirliyoruz. Destek miktarlarını en az yüzde 100 artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca dijital ve yeşil dönüşüme de teşvik uygulamamızdaki kapsamlı reform ile birlikte çok güçlü destek vereceğiz. Firmalarımızı yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm merkezi ilan edeceğiz. Onların 5 yıllık yol haritaları olacak. Mevcut dijital olgunluk seviyeleri tespit edilecek. Bu alanda Ar-Ge teşviklerine benzer bir model uygulamayı planlıyoruz. Yatırım kredilerinde faizleri mutlaka düşürmeliyiz. Bunun en ideal yolu da teşvikte güçlü faiz kar payı destekleri verebilmek. İnşallah yakında bu çalışma ilan edilmiş olacak. Yatırımcılar için faizler bizim desteklerimiz sayesinde mevcuttan daha düşük düzeyde olacak” dedi.

Mesleki eğitim konusunda da değinin Bakan Kacır, “Sadece okullarda verdiğimiz eğitimlerle bu işi karşılamamız mümkün değil. Ancak özel sektörümüz bu işi bizim istediğimiz ölçüde sahiplenmiyor. Çok güzel meslek okullarımız var. OSB’lerde kurulmuş çok güzel meslek okullarımız var. Ama büyük markalarımız istediğimiz hızda bu işi sahiplenmiyor. Şimdi biz onları sahiplendireceğiz. Yatırım teşviklerini alırken büyük markalarımız, bu teşvikleri şartlı alacaklar. Aldıkları teşviklerin belli bir oranını bizim onayımızla gerçekleştirecekleri eğitim faaliyetlerine ayırmak zorunda olacaklar” ifadelerini kullandı.