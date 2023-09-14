Bursa’daki ‘Koku’ sorunu entegre tesisle çözülecek

EKONOMİ/BURSA

Bursa’da 1995 yılından bu yana kullanılan Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın yerleşim yerlerine yakın bölümünde depolamanın başlamasıyla birlikte bölgedeki ‘koku’ kaynaklı şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge sakinlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge sakinlerinin mağduriyetini çok iyi anladığını, ancak sorunun kaynağının kendisi olarak gösterilmesinin doğru olmadığını söylerken “Bazı vatandaşlar beni de arıyor. ‘Madem bu çöpü buraya döküyorsun. Gel bu sorunu çöz’ diyor. Burası yapıldığında ben daha üniversitede öğrenciydim. O dönemi eleştirmek için söylemiyorum. O dönem şartlar bunu gerektiriyormuş öyle yapılmış. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki bu şehrin 20-25 yıllık kanayan yarasını çözmek adına bir sistem ortaya koyuyoruz” dedi.

“Davalar zaman kaybettirdi”

Bursa’da her gün üretilen 3700 ton evsel atığın geçen yıla kadar Yenikent sahasına getirildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, geçen yıl Bursa’ya kazandırdıkları Doğu Entegre Atık Tesisi sayesinde, Yenikent’e gelen atığın günlük 1200 ton daha azaldığını kaydederken “Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın kapatılması için öncelikle bu atıkları dönüştürecek tesis için yeni bir yer gerekli. Bunun için 2014 yılından beri çalışıyoruz. Doğru yer seçimi konusunda alanında uzman akademisyenlerin de katılımıyla bilimsel iki ayrı çalışma yapıldı. Hazırlanan her iki raporda da Kayapa Kuruçeşme mevkiinin en uygun alan olarak belirlendiği açıklandı. Etrafı taş ocaklarıyla çevrili bu alanla ilgili ÇED raporu da alındı. Ancak bu süreçte 10 ayrı dava ile uğraştık. Her dava ile süreç biraz daha uzadı. Kararlılığımızdan vazgeçmedik. Bu tip projeler için Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor. Onayımızı aldık, artık ihale sürecine geçiyoruz. İnşallah 14-15 ay içerisinde tesisi yapıp, Hamitler’deki sahayı da botanik park veya millet bahçesine dönüştürmeyle alakalı süreci başlatmış olacağız” dedi.

Koku için ekstra önlem

Toplantıda mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerine de söz veren Başkan Aktaş, sorunları bizzat ilk ağızdan dinledi. Vatandaşlardan gelen, koku duvarı, sinekle mücadele, çevreye uçuşan atıklarla ilgili şikayet ve önerileri de dikkatle not alan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’dan acilen sahada inceleme yapılmasını, söz konusu şikayetlerin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin hemen alınmasını istedi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Cindoruk Odaman da yaptığı sunumla, Yenikent Sahasında devam eden depolama süreci ve yeni yapılması planlanan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi hakkında bilgiler verdi.