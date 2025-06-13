Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail’e giden gemiyi biz engelleyemeyiz

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son aylarda zaman zaman Mersin Limanı ile ilgili “İsrail'e giden yük uğruyor, uğramıyor” gibi haberlerin dolaştırıldığını ifade ederek, Türkiye’nin İsrail ile ticaret yasağı konusunda hassasiyet gösterdiğini ve bu ülke ile “hiçbir gümrük işlemi yapılmadığını” söyledi. Bolat, “O nedenle vatandaşlarımız müsterih olsun, en az vatandaşlarımız kadar bizler de hassasiyet sahibiyiz, hayatımız bu mücadelelerle geçti ama Uzak Doğu ticaretinin ilk geldiği nokta Mersin. O nedenle bu limanlar arası gemi trafiğinde biz dikkatliyiz ama şunu da bilmemiz lazım ki, o gemiler bize uğradıktan sonra İsrail'e de gidebilir, bunu engelleyemeyiz. Başka ülkenin şirketine veya şirketlerine öyle bir noktada davranıldığı zaman biz ticaret yapamaz hale geliriz” dedi. Mersin’in tarım, lojistik, turizm, sanayi/teknoloji sektörlerindeki sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı Mersin Ekonomi Zirvesi sona erdi. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Mersin Uluslararası Limanı’na yanaşan gemilerin İsrail’e silah taşındığı iddialarına değinen Bakan Bolat, İsrail’e yönelik tam sınırlamaya gittiklerini anımsatarak, “Şu an İsrail’le ilgili hiçbir gümrük işlemi yapılmıyor. Zaten olsa hemen ortaya çıkar” diye konuştu. Bu anlamda kamuoyuna açıklamadıkları bazı gemi retlerinin yapıldığını bildiren Bolat, milli güvenlik kıstasıyla gerekli tedbirlerin alındığına işaret ederek, “Dünyada uluslararası deniz ticareti yapan belli başlı lojistik şirketleri var. Bir gemi Uzakdoğu’dan çıktığında 8-10 limana uğrar. Dolayısıyla limanlar, lojistik şirketleri süreci çok iyi yönetmeli. Vatandaşlarımız müsterih olsun. İsrail konusunda en az onlar kadar hassasiyet sahibiyiz. Gemiler bize uğradıktan sonra İsrail’e gidebilir, bunu engelleyemeyiz. Şartlarımız yerine getirilene kadar, bizden İsrail’e bir zerre ticaretin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.



Doğu Akdeniz’in ticaret ve taşımacılık merkezi

Mersin Ekonomi Zirvesi’yle ilgili olarak da kent için 5T formülünü öneren Bakan Bolat, “5T; Avrasya’nın ticaret, taşımacılık, tarım, turizm ve teknoloji merkezi Mersin demektir. Bu alanlarda Mersin’in güçlü bir altyapısı var. Yakında Mersin-Lazkiye feribot seferleri başlayacak. Mersin-Tartus seferleri başladı. Irak Kalkınma Yolu bittiğinde Basra’ya gelen Asya menşeli ürünler, güneydoğu yollarını izleyip Mersin’den dünyaya açılacak. Çin’den başlayan orta koridor Türkiye sınırlarına geldiğinde Mersin, bundan nasibini alacak. Marmara’daki yoğunluğu dağıtmak amacıyla, Samsun-Mersin aksını yeni OSB’lerle daha dengeli hale getirme yatırımları önemli faydalar sağlayacak” şeklinde konuştu.



Vali Atilla Toros da tamamlanan 2 bin 555 proje ile devam eden 346 yatırım ve doğrudan desteklemelerle devasa bir kaynağın Mersin’e tahsis edildiğini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise “Mersin yoğun ilgi görüyor. Altyapımızı güçlendirmek adına çaba gösteriyoruz. Ulaşım projeleri önemli. Liman karşısındaki arazinin ticaret merkezi haline getirilmesini arzuluyoruz” şeklinde konuştu.



Ana konteyner limanı bekleniyor

İstanbul’dan sonra en büyük dış ticaret kenti olduklarını vurgulayan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır da “Mersin, öncelikle bir liman kenti. Mersin Ana Konteyner Limanı’nın lojistik maliyetleri ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunun daha da güçlenmesi adına, bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.



Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, kentin tarımsal faaliyetlerdeki etkinliğine dikkat çekerek, bir gıda üssü olunabilmesi adına Mersin’in teşvik sisteminde 2’nci değil, 5’inci bölge kapsamında desteklenmesi talebini yineledi.



Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atahan Çukurova da kentte kurulması planlanan tersanenin sektöre güç vereceğinin altını çizerek, projeye gerekli katkıyı sunacaklarını aktardı.



Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya “Birimlerle daha fazla iletişim halinde olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ortaya çıkacak yatırım imkânlarından Mersin’in daha fazla pay almasını arzu etmekteyiz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından zirvenin sonuç bildirgesi katılımcılarla paylaşıldı. İşte Mersin'in yol haritası;