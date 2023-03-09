“Bursa’nın tekstildeki rekabetçiliğini güçlendirmek istiyoruz”

ALİ ŞAHİN

BURSA-Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan 9. Bursa Textile Show sona erdi. Bu yıl ilk defa Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda 200’e yakın firma 2024 ilkbahar-yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sundu.

BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları kapsamında Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen 1.000’in üzerinde nitelikli yabancı alıcı da firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Sektörün kalbinin attığı fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı toplam 8 bin iş profesyoneli ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 2023 yılında bir fuar organizasyonunu daha geride bıraktıklarını söyledi. Burkay, ABD’den Japonya’ya Hindistan’dan İspanya’ya Rusya’dan Ürdün’e kadar sektörün önemli oyuncularının yer aldığı alım heyetlerini fuarda iş dünyası temsilcileriyle buluşturduklarını kaydederken,

“Bursa’mız tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek istiyoruz. Fuar bu yıl bizim için ayrıca farklı bir anlam taşıyor. Ülke olarak Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketi yaşadık. Bizler de yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla düzenlediğimiz fuarımızın gelirini deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanacağız” dedi.

“Dünya trendlerine yön veriyor”

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstilinin dünya trendlerinde yön verici pozisyonda olmasında uluslararası nitelikli fuarların etkisinin büyük olduğunu belirterek, “Fuar kapsamında ‘Turkish Textile Network (TTN) Natureverse Reflect Vol.2’ etkinliğimizde de ipliğinden kumaşına, tasarımından bitmiş ürününe kadar her aşamada tamamen TTN üyesi firmalar tarafından üretilen kıyafetleri, nitelikli yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunduk.

Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi kapsamında küme üyesi firmaların yabancı alım heyeti ile gerçekleştirdiği B2B görüşmeleri de önemli iş birlikleri ile sonuçlanırken yeni pazarlara kapı açtı. Sektör temsilcileri ile yabancı iş profesyonellerinin bir araya geldiği Bursa Textile Show, ülke standartlarının üstünde bir organizasyona dönüştü. Ülke olarak zor bir dönemden geçerken Türk tekstil, hazır giyim ve konfeksiyonunun gerçekten çok güçlü olduğunu göstererek motivasyonumuzu artırmış olduk” ifadelerini kullandı.