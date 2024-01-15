BUSİAD’da Küçükkayalar güven tazeledi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) 45. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. BUSİAD Evi’nde Şerif Arı’nın Divan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’da, faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından 2022 yılı Ocak ayında göreve seçilen Buğra Küçükkayalar başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi. Tek liste ile gidilen seçimde 2 yıllığına güven tazeleyen Başkan Küçükkayalar, “Kurumsal gelişim, iletişim ve üye ilişkileri çerçevesinde yeni üye edinme konusunda oldukça iyi bir yol katettik. Üye sayımız kayıplarımıza ve ayrılan dostlarımıza rağmen 302’ye yükseldi. İki yılda 52 yeni üye kazandık. Kadın üye sayımızı yüzde 8,5’tan yüzde 11,9’a çıkarmayı başardık. Biliyoruz ki bu konuda daha çok yolumuz var. Gençlere ayrı bir yer ayırdık. O nedenle Genç BUSİAD oluşumunu hayata geçirdik. Onlar da bu dönem oluşturacakları komite ile geleceğin BUSİAD’ı için bir adım atmış olacaklar. Çalışmalarımızın daha etkin, daha verimli, daha yaygın ve daha ses getirici olabilmesi için siz üyelerimizin ve çalışanlarınızın bizlere olan desteği çok önemlidir” dedi. 45. Olağan genel kurulda BUSİAD’ın aidatlarında yüzde 71’lik artışın yanı sıra 2024 yılı bütçesi de 8 milyon 975 bin 200 TL olarak kabul edildi.