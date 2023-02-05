Büyükhelvacıgil son yolculuğuna uğurlandı

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KONYA-Zade Yağları, Zade Vital İlaç Sanayi gibi iştirakleri bünyesinde barındıran Helvacızade Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı ve Konya Sanayi Odası Eski Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in babası iş adamı Kadir Büyükhelvacıgil vefat etti.

Merhum Kadir Büyükhelvacıgil’in cenazesi Konya Sultan Selim Camii’nden öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, oda başkanları, iş adamları ve merhumun çok sayıda seveni katıldı.

Merhum Kadir Büyükhelvacıgil, Konya’da kurduğu şirketler Zade ve Zade Vital’i global bir hale getirmiş, ülke ihracatına ciddi katkılar sunmuştu. Bir süredir şirketin Onursal Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Kadir Büyükhelvacıgil, şirket idaresini oğulları Tahir ve Mevlüt Büyükhelvacıgil’e bırakmıştı.

Oda başkanlarından taziye

Merhum Kadir Büyükhelvacıgil’in vefatının ardından TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen taziye mesajı yayınladı. Ekonomi gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.