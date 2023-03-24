CANiK’ten savunma sanayii basınına destek

SAMSUN - Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, 20 Mart tarihinde, Ankara Teknopark’ta gerçekleşen Savunma Sanayii Medya Zirvesi’ne katıldı. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Savunma Sanayii Araştırmaları Merkezi (SASAM) tarafından düzenlenen zirvede, savunma sanayii firmalarının kurumsal iletişim birimleri, sektör basını ve ulusal basın çalışanları bir araya geldi.

Zirve kapsamında ‘Savunma Sanayiinde Pazarlama İletişimi’ konulu panele katılan CANiK İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer, Türk savunma sanayiinin yurt dışına tanıtılması konusunda yapılması gerekenler ile bu noktada sektör basını ve ulusal basının katkıları ile ilgili konuştu. Gençay Gençer, konuşmasında şu bilgileri aktardı:

“CANiK olarak faaliyetlerimizi üç kıtada 67 ülkedeki ofislerimizle yürütüyor ve bu başarımızı medyanın gücü ile sürdürüyoruz. Kurumsal iletişim faaliyetlerimizi globalde yapılan iletişim, Türkiye çapında yapılan iletişim ve kurum içi iletişim olarak sıralayabiliriz. Bildiğiniz gibi CANiK; Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık ‘ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir.

Bu kapsamda bültenlerimizi de 10 farklı dilde yayımlıyoruz. Farklı dillerde sürdürdüğümüz iletişim çalışmalarında zorluklar yaşasak da bunun ihracatımıza olan katkısını birebir gözlemliyoruz. Ülkemizin ihracata ve savunma sanayi ürünlerimizin yurtdışında tanıtılmaya ihtiyacı var. Bu noktada kurumsal iletişim faaliyetlerimizin pazarlama alanındaki desteği de yadsınamaz.

Savunma sanayinin bir diğer önemli bir misyonu Türkiye’nin tanıtımı, ürünlerimizin yurt dışına açılması ve sürdürülebilir ihracattır. Bu misyona destekleyecek şekilde, her sene artarak devam eden ihracat rakamlarımız ve ürünlerimizin kalitesi gözler önünde ama tabii ki biz bununla yetinemeyiz. Daha çok kişinin kalbine dokunmamız gerekiyor.”