“Çevreye duyarlı ve iklime uyumlu bir Mudanya’yı oluşturacağız”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. “Birlikte Yönetim, Birlikte Yönetelim” mottosuyla yola çıkan bir belediyecilik anlayışıyla Mudanya’yı daha iyi bir noktaya taşıyacağına vurgu yapan Dinçer “Şüphesiz ki ilçemiz, coğrafyası nedeniyle deprem başta olmak üzere afet risklerini barındıran bir yerleşimdir. Öncelikle hazırlayacağımız katılımcı ve akademik temelli Afet Master Palan’yla müdahale edilmesi gerekli aşamaları ve yapıları tespit ederek bu plan kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yöneteceğiz. Vatandaşımızın riskli yapılarını güvenli hale getirerek can ve mal güvenliklerini sağlayacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha yaşanabilir bir kent oluşturacağız. Mudanyamızın daha estetik daha ilgi çekici bir hale gelmesini hedefliyoruz. Mudanya’daki tescilli tarihi yapılarımızı restorasyon çalışmalarımızla kente değer katarak, geleceğe taşıyacağız. Kentimiz için gerekli su ve kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, çevre ve ulaşım gibi tüm alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonumuzu arttırarak geliştireceğiz” dedi.

“Ulaşım nefes alacak”

İlçenin ulaşım sorunlarını da çözeceklerini belirten Dinçer, “Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’nın erişimini kolaylaştıracak ve kent içi trafiğe nefes aldıracak Nilüferköy- Çağrışan bağlantı yolları, Bademli bulvarı, Mudanya yolu- Şehir hastanesi bağlantı yolu, Mudanya yolu- Bademli kavşağı, köprü ve şerit genişletme projeleri ile ulaşıma köklü çözümler sunacağız. Gece-gündüz ekonomik ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Sorunsuz park yeri için katlı otoparklar inşa edeceğiz. Eşsiz güzelliğiyle tarihi Kapanca Antik Limanını kamp ve karavan turizminin ev sahibi yapacağız. Altıntepe ve Yıldıztepe arasında oluşturacağımız kesintisiz güzergah ile Mudanya sahillerimiz daha güzel hale getireceğiz. İklim koşullarına ve olağanüstü hava olaylarına uyumlu; doğa temelli çözümler ve ekosistem temelli yaklaşımlarla çevreye duyarlı ve iklime uyumlu bir Mudanya’yı oluşturacağız. Mevcut yerleriyle sorun yaşayan balıkçılarımızı, daha konforlu ve hava koşullarına uygun balıkçı barınaklarına kavuşturacağız” diye konuştu.