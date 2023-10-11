Dijital Anadolu Konferansı başladı

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

TÜRKONFED tarafından düzenlenen Akbank ve Siemens’in ana paydaşlığında, Lenovo’nun çözüm ortaklığında ve BAKSİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘’Nitelikli Dijital Dönüşüm’’ toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya iş dünyası temsilcileri katıldı.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez açılışta yaptığı konuşmada, ‘’Dijital Anadolu’ projesi hakkında bilgi verdi.

KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyasının yeni bilgilere ve üretimden pazarlamaya yeni işletme süreçlerine farklı derecelerde adapte olmaya çalıştığını vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti.

‘’Ancak henüz yolun başında olduğumuzu söyleyebilirim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemiz için kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi ve yolu kısaltmak için başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm iş dünyasına rehberlik etmeye devam ediyoruz. TÜRKONFED olarak, Türkiye’nin ikinci yüzyılına yönelik ortak bir hayal kurduk. Bu hayali demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke olarak tanımladık.’’

Türkiye’nin küresel rekabetçilikte istediği sıçramayı yapması için dijitalleşme kaldıracını, daha etkili bir şekilde kullanmamız gerektiğini gördüklerini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti.

‘’Bugün yaşadığımız teknolojik tıkanmayı aşacak politikaları etkili bir şekilde uygulamamız gereken zamanlardayız. Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak, son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1’lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3’lük barajı aşmak elimizde. Google’ın 2020 yılı Dijital

Atılımcılar çalışması, ülkemizin yaklaşık 270 milyar dolarlık bir dijital dönüşüm potansiyeline işaret ediyor. Kısacası ekonomimizin lokomotifi yaklaşık 3.5 milyon KOBİ’mize, dijital ekonomiye hızlı uyumla çok önemli fırsatlar görünüyor.’’

"KOBİ’lerin sadece yüzde 25’i e-ticaretle uğraşıyor"

Amazon Türkiye tarafından yayımlanan Türkiye’deki KOBİ’lerin e-ihracat kapasitesini ölçen araştırmaya göre, KOBİ’lerin yüzde 25’i e-ticaret ile uğraşırken, sadece yüzde 4,1’inin e-ihracat yaptığının ortaya çıktığını anlatan Süleyman Sönmez, şunları kaydetti.

‘’E-ihracat sürecine ilişkin bilgi düzeyine güvenemeyen KOBİ’lerimiz; altyapı yetersizlikleri, finansal destek ihtiyacı, nitelikli işgücü gibi alanlarda yaşadıkları eksiklikle, düşük verimlilikte bir değer yaratıyor. 20 yıl önce “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” ihracatında Vietnam’ın 3 katı bir değer üretirken, bugün ülkemiz maalesef 135 milyar dolarlık bir uçurumu kapatmaya çalışıyor. 2021 verilerine göre ülkemiz bu alanda 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Vietnam’ın yarattığı değer 137,5 milyar dolar. 40 yıl öncenin Güney Kore karşılaştırmasını, bugün Vietnam örneğinde yeniden yaşıyoruz. Büyük teknolojik sıçrama yaratmak için teknoloji tabanlı eğitim, yetkin becerilere sahip insan kaynağı ile sanayinin dönüşümü şart.’’

Türkiye’nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olması gerektiğine dikkat çeken Sönmez ‘’Türkiye bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli; kamu, özel sektör ve akademiyle birlikte uçtan uca adeta tek bir teknoparkmış gibi çalışılmalı, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkenin DNA’sına işlenmelidir. Türkiye’de KOBİ’lerin e-ticarete katılımı artırılmalı, bu doğrultuda etkin strateji ve politikaların geliştirilmesi desteklenmelidir’’ dedi.

"Dijitalleşme çok önemli"

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci de KOBİ’lerin dijitalleşme odağında hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynağı yaratmak için çalıştıklarını söyledi. Özdeğirmenci, şunları kaydetti.

‘’Pandemi sonrası müşterilerimizin ihtiyaç, tüketim ve davranışlarında değişim gözlemliyor. Bu dönemde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bire bir deneyimliyoruz. Tüzel Dijital Dönüşüm Projesi ile birlikte müşterilerin

ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturup, bu paketleri mobil kanaldan hızlı bir deneyimle kesintisiz olarak alabilmelerini sağladık. Ek olarak, KOBİ’lerimizin finansal farkındalıklarının artırılabilmesi ve işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilmeleri için Akıllı Finans Teknolojisi ürününün entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu teknoloji sayesinde de KOBİ’lerimiz günlük finansal işlemlerini, geçmiş ve gelecek nakit akışlarını grafikler üzerinden izleyerek finansal takvimlerini çok daha kolay yönetebiliyor.’’

"Dijitalleşme rekabetçiliği etkiliyor"

Siemens Bina Ürünleri Bölümü Ülke Yöneticisi Mert Ulaş ise dijital dönüşümün çağın rekabetçiliğinde en belirleyici faktör olacağına dikkat çekti. Ulaş, özetle şöyle konuştu.

‘’Günümüz rekabetçi piyasa koşullarında çok fazla faktör rekabetçiliği etkiliyor, sadece iş gücü ve malzeme maliyetleri yönünden rekabetçi olmak artık günümüz pazarında yeterli olmuyor. Üretiminizde verimlilik, esneklik, çok kısa sürede yeni bir ürünü piyasayla buluşturabilmek, sürdürülebilirlik ve ürününüzü doğru zamanda, doğru pazarlara sunabilmek KOBİ’leri pazarda rekabetçi kılacak faktörler arasında. Dijital dönüşüm ile toplanan verilerin anlamlandırılarak işletmelerin tüm süreçlerinde entegre şekilde kullanılması önümüzdeki yıllarda rekabetçiliği belirleyen en önemli faktör olacak.’’

BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan da ülkelerin dijital dönüşümde kendi reçetelerini yazmaları gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğan, ‘’ İşletmelerin değişen trendlere uyum sağlamalarında bilgi kaybının da önüne geçen dijital devrim, iş hayatımızı olduğu kadar sosyal ve toplumsal hayatımızı da köklü bir şekilde değiştiriyor. Dijital dönüşüm ekonomik kalkınma için bir kaldıraç olarak kullanılırken, ülkelerin de dijital dönüşümde kendi özgün reçetelerini yazmaları gerekiyor” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Valisi Hulusi Şahin de konuşmalarında dijital dönüşümün önemine dikkat çekti.