'Halka arzdan gelen sermayeyi yatırıma dönüştüreceğiz'

Eray ŞEN/ADANA

Adana ve Mardin’deki fabrikalarında günlük 1.200 ton üretim kapasitesi ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren 500’ün üzerindeki un fabrikası arasında ilk 5’de yer alan Azim Group Holding, halka açılmaya hazırlanıyor. Azim Un ve Akhan Un fabrikalarını Akhan Un adı altında birleştiren şirket 2024’ün ikinci çeyreğinde Borsa’da olmayı hedefliyor.

Şirketin gıda alanında alt sektörlere yönelik yatırımlar için fizibilite çalışmalarına da başladığı bu dönemde, yönetim katında da yeni bir isim ekibe katıldı. Gümrük ve Ticaret, Ekonomi, Tarım ve Orman Bakanlıklarında 2011-2022 yılları arasında toplam 11 yıl Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Metin, özel sektöre geçerek Azim Group Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan, kuruluşundan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) çeşitli kademelerde çalışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23’üncü dönem Bolu Milletvekili olarak görev yapan ve Bakanlıklarda üst düzey sorumluluklar üstlenen Fatih Metin ile Azim Group Holding’de üstlendiği yeni çalışma döneminde neleri hedeflediğini konuştuk.

Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan ile uzun yıllardır ‘abi-kardeş’ ilişkisi içerisinde olduklarını belirten Fatih Metin, “Orhan Bey ile profesyonel anlamda da yol yürüme kararı aldık” dedi. Grubun lokomotif sektörünün ‘un’ olduğunu aktaran Metin, “Azim Group Holding biri Adana, ikisi Mardin’de olmak üzere bünyesinde üç un fabrikası olan, sektöründe öncü, devamlı kendini yenileyen, geliştiren, Ar-Ge’si, inovasyonu çok kuvvetli bir kuruluş” diye konuştu.

Azim Un ve Akhan Un olarak faaliyet gösteren iki ayrı şirketi Akhan Un bünyesinde birleştirdiklerini açıklayan Metin, “Halka arz sürecini başlattık. Önümüzdeki dönemde Akhan Un A.Ş. olarak halka açılacağız. 2024 yılı içerisinde Akhan Un borsadaki kote şirketlerden bir tanesi olacak. Planımız ikinci çeyrekte süreci tamamlamak” bilgisini verdi. Metin, halka açılma yönünde attıkları adımın hedeflerini şöyle anlattı:

“Hükümetimizin hedefi var; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam. Dolayısıyla bütün bu hedeflere yönelik hedefleri olan bir şirketiz. Şirketimiz halka açıldıktan sonra, halktan aldığı sermayeyi yine yatırıma dönüştürecek. Bunun tamamını yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Mardin, Adana, Tekirdağ ve İstanbul’da yine gıda sektöründe olacak bu yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmamız devam ediyor. Halka arz sürecinde iyi bir hikaye ortaya koyacağız, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı bir hikaye olacak.”

“İhracatta yeni rotamız Afrika”

Şirketin cirosunda ihracat oranının yaklaşık yüzde 50 olduğuna dikkat çeken Metin, dış pazarlar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “İhracatın büyük bölümünü Irak teşkil ediyor. Irak sadece bizim şirketlerimiz için değil genel olarak un sektörünün tamamı için önemli bir pazar ancak bu ülke son yıllarda kendi gelişimi anlamında birçok sektöre yatırım yapıyor, bunlardan bir tanesi de un sektörü. Dolayısıyla Irak pazarı

her geçen gün daralıyor. Bu nedenle biz de yeni pazarlara açılacağız ve bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde yüksek oranlı ihracatımızı yeni pazarlar ile devam ettireceğiz. Bu süreçte hedef pazarlar anlamında önceliğimiz Afrika olacak, çünkü bu kıta her anlamda bakir bir pazar.”

Şirket olarak günlük üretim kapasitelerinin Mardin’de 800 ton, Adana’da 400 ton olmak üzere toplam 1.200 ton olduğunu bildiren Metin “Sektör her geçen gün gelişiyor ve kendini yeniliyor. Bizim şirket olarak 28 un çeşidimiz var. Börek, baklava, pizza, kruvasan, simit, poğaça, yufka gibi ürünlerin hepsinin ayrı ayrı Ar-Ge’sini yaptık ve ürünlerimizi geliştirdik. Bu da sektörün kendini nasıl yenilediğinin en güzel örneği” ifadesini kullandı.

Metin, Azim Group Holding bünyesinde Mardin’de 40 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapımı için adım attıklarını, yaklaşık 5 milyon dolarlık bu yatırıma 2024 yılında başlayacaklarını sözlerine ekledi.

“Türkiye’nin un ihracatında dünya liderliği devam eder”

Türkiye’nin yıllık ortalama 20 milyon ton olan buğday üretiminin kendi tüketimi için yeterli olduğunu, bunun yanında Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında Rusya ve Ukrayna’dan aldığı buğdayları un, makarna ve bisküvi yaparak dünya pazarlarına ihraç ettiğini dile getiren Metin, “Türkiye un ihracatında dünyada birinci sırada ve bu konudaki liderliği önümüzdeki yıllarda devam edecek diye düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday ticaretinin kesintiye uğramaması için bir süre kullanılan ancak bu günlerde kapalı olan ‘Karadeniz Tahıl Koridoru’nun tekrar açılabileceği öngörüsünde bulunan Metin, “Ayrıca Afrika ile ilgili bir proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışılıyor. Buna göre Rusya’nın temin edeceği 1 milyon ton buğdayın Türkiye’de işlenip, un haline getirilip, Afrika’daki ihtiyaç sahibi ülkelere nakli yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığımız çalışıyorlar” dedi.