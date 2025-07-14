Doka, BAUMA 2025’te geleceğin iskele teknolojilerini sergiledi

Kocaeli

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı (BAUMA 2025) yer alan kalıp ve iskele teknolojilerinin önde gelen firmalarından Doka, 5 bin 300 metrekarelik standında 40’ı aşkın yenilikçi ürününü sergileyerek katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Doka’nın, global iskele sağlayıcısı AT-PAC ile yakın iş birliği içinde geliştirdiği Çok Amaçlı Kiriş Sistemi (MPBS), Ringlock Halka Açık Merdiven Sistemi (PAS), Ringlock Hybrid Standard ve ağır yük taşıma çerçevesi Ringshore gibi ürünler, fuarda ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Doka’nın BAUMA’daki standında, Ringlock bileşenleri ve UniKit ağır yük taşıma sistemiyle kurulan 30 metrelik iskele kulesi dikkat çekti. Mühendislik gücünün ve modüler entegrasyonun simgesi olan bu kule, tepe noktasında yer alan ziyaretçi platformuyla fuar alanının en etkileyici manzarasını sundu.

Doka CEO’su Robert Hauser, “Bu kule sadece bir yapı değil, aynı zamanda iskele teknolojisinin geldiği noktayı ve bizim vizyonumuzu temsil ediyor. Ziyaretçiler burada yalnızca fuara değil, iskelenin geleceğine de farklı bir açıdan bakma fırsatı buldu” dedi.

Yeni sistemlerle sahada hız ve verim artıyor

Fuarda tanıtılan sistemlerin temel amacı, sahadaki iş süreçlerini daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirmek oldugunu belirten Hauser, “İnşaat sektörü için entegre kalıp ve iskele çözümlerimiz, tek bir iş ortağı, tek bir planlama süreci ve tek bir lojistik akışı anlamına geliyor. Bu yaklaşım, karmaşıklığı azaltıyor ve özellikle yoğun programlı projelerde uygulama kesinliğini artırıyor” ifadelerini kullandı.

MPBS ile entegrasyon kolaylığı

Modüler iskele sistemleri alanında çığır açan Çok Amaçlı Kiriş Sistemi (MPBS), O-tipi plakalar için optimize edilmiş yapısıyla dikkat çekiyor. Daha az bileşen gerektirmesi, pürüzsüz yürüyüş yüzeyleri sunması ve mevcut sistemlere sorunsuz entegre olması sayesinde MPBS, büyük konsollardan asma iskelelere kadar geniş bir yelpazede kullanım imkanı sağlıyor.

Altyapı projeleri ve yoğun yaya trafiğine sahip kamusal alanlar için özel olarak geliştirilen Ringlock PAS merdiven sistemi, çelik yapısıyla güvenliği ön planda tutuyor.

Cephe renovasyonlarında çalışan ekipler için geliştirilen Ringlock Hybrid Standard, çerçeve iskelenin dayanıklılığı ile Ringlock sisteminin esnekliğini bir araya getiriyor. Daha hafif ve kolay kurulum imkanı sunan sistem, dar alanlardaki uygulamalarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Doka’nın bir diğer yeniliği ise ağır yük taşıma ihtiyaçlarına yönelik Ringshore sistemi oldu. Ringlock geometrisini temel alan, entegre merdiven ve modüler yükseklik ayarına sahip bu sistem, montaj süresini geleneksel Ringlock’a göre yüzde 30’a kadar kısaltarak önemli bir verimlilik sağlıyor.

Doka, global çözüm ortağı olarak güven veriyor

58 ülkede 180’den fazla satış ve lojistik tesisi bulunan Doka, müşterilerine yalnızca ekipman değil, aynı zamanda yerinde danışmanlık, teknik destek ve yüksek düzeyde hizmet sunuyor. CEO Hauser, şirketin bu güçlü altyapısına vurgu yaparak, “İnşaat şirketleri şundan emin olabilir: Geliştirdiğimiz her çözüm, onların gerçek ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Hedefimiz sahadaki işleri daha güvenli, hızlı ve verimli kılmak” şeklinde konuştu.