Küpeli: “Sanayici kâr etmiyor, finansman maliyetleri üretimi zorluyor”

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yüksek finansman maliyetleri ve düşen kârlılığın sanayiciyi zorluklarla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Finansmana erişimin hem büyük hem de küçük işletmeler için zorlaştığını vurgulayan Küpeli, talep edilen kredi tutarlarının çok altında tekliflerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Küpeli, sanayicinin en büyük sorununun artan finansman maliyetleri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sanayicilerimiz özellikle son bir buçuk yıldır enflasyonla mücadelede çok ciddi bir süreçten geçiyor. Büyük ve küçük firmalarımızın finansmana erişiminde önemli sıkıntılar var. Bankaya gidip 300 milyon TL kredi talep ediyorsunuz, ‘10 milyon ya da 20 milyon verebiliriz’ diyorlar. Bu tutar da işimizi görmüyor. Geçtiğimiz günlerde büyük ölçekli şirketlerin bilançolarını inceledim, neredeyse tamamında çok ciddi zararlar var. Bu sürdürülebilir bir tablo değil. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşunun yüzde 97’si, elde ettiği kârı tamamen finansman giderlerine ayırmak zorunda kalmış. Sanayicinin borcunu ödemek için malını satmak zorunda kaldığı bir noktadayız. Bu şartlarda üretim, yatırım ve istihdamı artırmak mümkün değil.”

Yatırımcı talebi düşük, projeler beklemede

Eskişehir OSB’nin elinde arsa bulunmasına rağmen yatırımcı talebinin azaldığını belirten Küpeli, “Kalkanlı bölgesinde 5 milyon 100 bin metrekarelik alanımız var. Ayrıca yeni açtığımız 2 milyon 450 bin metrekarelik bir alan da tahsise hazır durumda. Ancak talep çok düşük. Bu yıl yalnızca iki ya da üç tahsis yapabildik. Yatırımcı başvurusu olmazsa, krediyle altyapı yapıp faiz ödemek mantıklı değil. 5 milyon metrekarenin 500 bin ya da 1 milyon metrekaresini imara açıp doldurdukça diğer kısımlara geçiyoruz. Çünkü bugünkü finansman maliyetleriyle tüm alanı birden altyapıya açmak akıllıca olmayacaktır” dedi.

Küpeli, teşvik sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eskişehir, kalkınmada birinci derecede öncelikli bölgeler arasında yer almadığı için teşviklerin çoğundan faydalanamıyoruz. Oysa sanayicimizin önünü açmak, yatırımcının da kente yönelmesini sağlamak için hem yatırım teşviklerinde hem de enerji fiyatlarında öngörülebilir bir yapıya ihtiyacımız var. Bugün sanayicinin nefes alabilmesi için en acil üç adım; kolay ve düşük maliyetli finansmana erişim, teşvik mevzuatının yeniden düzenlenmesi ve enerji fiyatlarında öngörülebilirliktir.”

Sanayide yavaşlama olsa da nitelikli iş gücü ihtiyacının sürdüğünü söyleyen Küpeli, “Kapasite kullanımı düştüğü için yeni istihdam talebi azaldı, ancak halen nitelikli çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Eskiden bu ihtiyaç yüzde 10 seviyelerindeydi, bugün yüzde 6’ya geriledi ama tamamen bitmiş değil. Organize Sanayi Bölgesi olarak MEGEM’de 400 ila 750 arasında kişiyi meslek sahibi yapıp sanayiye kazandırdık. Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 300 civarında öğrenciyi sektöre kazandırdık. ESBEM’de de benzer çalışmalar yürütüyoruz. Ancak sektörün ihtiyacını tam olarak karşılayabilmiş değiliz” dedi.

Eskişehir OSB, demiryoluyla yıl sonunda ana hatlara bağlanacak

Ulaşım ve lojistik alanındaki gelişmelere de değinen Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB’nin ana hatlara demiryolu bağlantısı yılsonuna kadar tamamlanacak. Bursa-Gemlik Limanı bağlantısı için de Ulaştırma Bakanımız söz verdi. Bu bağlantılar tamamlandığında lojistik anlamında önemli bir avantaj kazanacağız. Ancak ulaşım sorunu sadece lojistik değil, çalışanlarımızın işe ulaşma süresini de etkiliyor. Yollarda kaybettiğimiz zamanı üretime aktarmalıyız” ifadelerini kullandı.