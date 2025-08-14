TTB, üreticinin sesi oldu: ‘Mısır hasat döneminde ithalat yapılmasın, ton fiyatı 12 TL olsun’  

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Mustafa Teke, haftalık yönetim kurulu toplantısında mısır üreticilerinin beklentilerini aktardı. Türkiye’de son 3 yıllık dane mısır üretiminin ortalama 8,5 milyon ton seviyesinde olduğunu belirten Teke, TÜİK verilerine göre 2021’de 6.7 milyon ton olan üretimin 2022’de 8.5 milyon tona, 2023’te ise 9 milyon tona ulaştığını söyledi. Geçen sene bu miktarın 8.1 milyon ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Teke, “TÜİK’in ‘2025 yılı ilk bitkisel üretim tahminine’ göre dane mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 4,9 artışla 8,5 milyon ton olması bekleniyor ancak kuraklık nedeniyle, üretimin beklenenden daha az artacağı tahmin ediliyor. Son 3 yıllık dane mısır tüketimimiz 12 milyon ton civarında. Türkiye mısırda kendine yeterli değil. Yeterlilik yüzde 80-85 oranında. Her yıl belli oranda mısır ithal ediliyor. 2023’te 2.1 milyon ton, 2024’te 4.4 milyon ton mısır ithal edildi. 2025’in ilk yarısında 3.4 milyon ton ithalat yapıldı” diye konuştu.



15-31 Temmuz tarihleri arasında sıfır gümrükle 500 bin ton mısır ithalatı için tarife kontenjanı açıldığını anımsatan Teke, “Verilen son ithalat izni, yerli çiftçinin ürününde talep ve fiyat düşüklüğüne neden olabilir. Çiftçiler hasat öncesinde ithalat yapılmamasını, TMO’nun üreticiyi korumak ve desteklemek için alım fiyatını açıklanmasını istiyor. Üreticimizin beklentisi 12 TL/ton” ifadesini kullandı.