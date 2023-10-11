Türkiye’nin ‘gönüllü büyükelçileri’ İzmir’i Avrupa’ya tanıtıyor

NURETTİN BAKİ / İZMİR

İzmir’i dünyaya tanıtmak için yola çıkan ve bu kapsamda Almanya’da çok sayıda tanıtım ofisleri açan Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER), bu ülkede yaşayan gönüllü iş insanları aracılığıyla İzmir ekonomisine yatırım çekmek için kolları sıvadı. Kendilerine ‘Türkiye’nin gönüllü büyükelçileri’ diyen iş insanlarıyla çalışmalarını sürdüren DİDER, 2024’te Almanya-İzmir Yatırım Zirvesi gerçekleştirecek.

İzmir’in yurt dışında temsilini çok sayıda projeyle sağladıklarını söyleyen DİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler, “Dernek olarak İzmir’in kültürel zenginliklerini dünya geneline tanıtmak için yoğun çaba harcıyoruz. İzmir’i yurt dışında tanıtmak, ilişkilerimizi güçlendirmek için dört yıldır yoğun bir çaba içindeyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i Akdeniz çanağının en önemli şehirlerinden biri yapma vizyonuyla uyumlu bu projeyle dünyaya ve bilhassa Avrupa’ya açıldık. 10’a yakın yerde tanıtım ofislerimiz var. Yurt dışında İzmir’in çok aşığı varmış. Bu insanlar gönüllü olarak İzmir Tanıtım Ofisleri kurdu. Bu sayede biz İzmir’in yurt dışında temsilini çok sayıda projeyle sağladık” dedi.

"Canla başla çalışıyoruz"

Almanya’da ‘Döner Kralı” lakabını alan Almanya İşverenler Birliği (TDU) Başkanı, DİDER Berlin Ofisi Başkanı ve Almanya Sözcüsü Remzi Kaplan ise İzmir’i tanıtmak ve anlatmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, “Biz DİDER ailesi olarak birlik beraberlik içinde güzel İzmir’imizi Avrupa’ya tanıtmak için çalışıyoruz. Tunç Soyer Başkan’ımızın liderliği bize moral ve güç veriyor. Büyük İzmir camiasının birer ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki sene İzmir iş dünyasını Almanya’da daha güçlü tanıtmak istiyoruz. DİDER ofisleri olarak, İzmir sevdalıları olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İzmir’in iyi ve kötü zamanlarında hep yanındayız. İzmir’e her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Bizim DİDER ve İzmir sevdalısı olmamız, Türkiye sevdalısı olmamızdan kaynaklanıyor. Bu çalışmanın Türkiye’nin diğer şehirlerinde de yapılmasını arzu ediyoruz. Biz Türkiye’nin gönüllü büyükelçileriyiz” ifadelerine yer verdi.

“İzmir, ayrıcalığı olan bir şehir”

İzmir’i Almanya ve Frankfurt’ta görünür hale getirmek istediklerini söyleyen KUBİ Eğitim Kurumları Yöneticisi ve DİDER Frankfurt Ofisi Başkanı Arif Arslaner, “Almanya’da 30 yıldır eğitim merkezi işletiyorum. İzmir üzerinden Türkiye’deki gelişimin güçlendirilmesini ve ülkemizin Avrupa’yla bütünleşmesini istiyoruz. Bu da ekonomik alışveriş, sosyal ve kültürel alışverişin birbirini tamamlamasıyla olur. İzmir Türkiye’de ayrıcalığı olan bir şehir. Cumhuriyet tarihi ve değerleri için önemli bir kent. O yüzden İzmir ve Frankfurt arasında bir köprü kuralım dedik. 2020’de Tunç Soyer başkanımızı Frankfurt’a ağırladık. Şehirlerarası iletişim, ticaret, kültür ve sanat üzerinden çok daha kolay olur. Biz de bunu sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi. “İzmir’in yaşam şekli Avrupalıların ilgisini çekiyor” diyen Arslaner, “ İzmir ile önümüzdeki sene Frankfurt’ta ticari olarak bir buluşma yapacağız. Ekonomi zirvesi düzenleyeceğiz. Zirve ile birlikte Frankfurtlu yatırımcıları İzmir’e çekeceğiz” dedi.