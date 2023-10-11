'Yaş meyve sebze ihracatında ÇKS ve Laboratuvar sorunu sürüyor'

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenli ihracat gerçekleştirilmesi amacıyla ihracatçılardan üreticilere ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) defterlerinde ihracata giden her ürün için belgenin aslını talep etmesi nedeniyle yurt içinde Gümrük müdürlüklerinde işlerin uzamasına yol açtı.

İhracatçılar, AB ülkelerine gidecek sebze meyve yüklü TIR’ların Gümrük Müdürlüklerinde beklediklerini ve ihracatın zora gireceğini öne sürüyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir ihracatçı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın altyapısı hazırlanmadan ÇKS uygulaması başlattığını bu nedenle Gümrük Müdürlüklerinde özellikle de Antalya’da 100’den fazla yaş meyve sebze TIR’nın iki gündür Sağlık Sertifikası alamadığı için beklediğini bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da Bulgaristan hükümetinin sınır kapısında laboratuvar kurulması için verdiği sözü tutamadığına dikkat çekti. Çavuşoğlu, şunları kaydetti.

‘’Bulgar hükümeti sınır kapısına laboratuvarı taşıma sözü vermişti. Ancak bu nedense gerçekleşmedi. AB’nın Bulgaristan sınırında TIR’larda yapılacak analiz 1,5 gün, analiz sonuçları da 2,5 günde çıkıyor. Bu nedenle TIR’larımız Bulgaristan sınırında 4 gündür bekliyor.’’

Ümit Mirza Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ÇKS uygulamasını uzatacağını ve bu sistemi rahatlatılması konusunda bilgi verdiklerini sözlerine ekledi.

İhracatçılar, hem ÇKS hem de Bulgaristan’da laboratuvar sorununun çözülmemesi ya da uzaması halinde Türk yaş meyve sebze ihracatçılarının pazarları İspanya ve Fas’a kaptırabileceği belirtildi.