Yeşil Çevre, OSB’lerin su ihtiyacını karşılayacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Şehrin doğusunda bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın öncü kurumlarından biri olan Yeşil Çevre Kooperatifi, Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın katılımlarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yeşil Çevre Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’na Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Kooperatifin hizmet verdiği sanayi bölgeleri temsilcileri de katıldı.

Genel kurulda konuşan Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, Yeşil Çevre Kooperatifi’nin Bursa’nın çevre altyapısını güçlendirirken üretimin geleceğe taşınmasına da imkan sağladığını kaydederek, “Attığımız her adım, günümüzün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, Bursa’mızın ve ülkemizin üretim gücünü geleceğe taşımak, sanayimizi daha rekabetçi, çevreye duyarlı ve dirençli hale getirmek içindir. Bu kapsamda günlük 100 bin metreküpe çıkarılan arıtma kapasitemizi, Yeşil Çevre’nin sağladığı katkının en önemli göstergelerinden biri olarak görüyorum. Öte yandan atıksu geri kazanım tesisimizin pilot uygulamasını tamamlamış olmamız da değerli bir adım oldu. Bu tesisi yılsonuna kadar tam kapasiteyle devreye alarak organize sanayi bölgelerimizin su ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Yeşil Çevre’de ortaya koyduğumuz bu anlayış, Bursa’nın üretim gücünü korurken kentimizin rekabetçiliğini artırmaya devam ediyor” dedi.

Sürdürülebilirlik vurgusu

İbrahim Burkay, Türkiye’nin farklı üretim merkezlerinde çevre altyapısı gündeme geldiğinde Yeşil Çevre Kooperatifi’nin örnek gösterilmesinin bölge sanayicilerinin ve üyelerinin ortak akıl ve dayanışmayla ortaya koyduğu güçlü modelin başarısı olduğunu ifade ederek, “Yeşil Çevre’yi kurarken hedefimiz üretimimizi sürdürürken çevremizi koruyacak güçlü bir sistemi birlikte inşa etmekti. Bu hedefimize ulaştık. Şimdi başarı çıtamızı çok daha yukarı taşımak istiyoruz. Su geri kazanımından atık yönetimine, karbon salımını azaltmaktan kaynak verimliliğine kadar attığımız her adım, çocuklarımıza daha temiz bir çevre, kentimize ve ülkemize daha güçlü bir gelecek bırakmak içindir. Bölge sanayicilerimizin ve değerli üyelerimizin ortak aklı ve dayanışmasıyla ortaya çıkan Yeşil Çevre’nin, geleceğin sürdürülebilir üretim altyapısına dönüşmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Su kaynakları her geçen gün değerli hale geldi”

Yeşil Çevre Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın da değerlendirmesinde yüksek bir katılımla, güzel bir genel kurul gerçekleştirdiklerini belirterek alınan kararların, kooperatifin 435’e ulaşan ortağına sunacağı katma değerli hizmetlerin önünü açacağını söyledi. Kooperatifin geleneksel hizmetlerinin ötesine geçerek bölgenin acil ihtiyaçlarına odaklandığını belirten Aydın "Bugüne kadar ortaklarımıza atık su arıtımı, çevre danışmanlığı ve laboratuvar hizmetleri sunuyorduk. Şimdi ise su geri kazanımı ve hava kirliliğinin önlenmesiyle hizmet yelpazemizi stratejik olarak genişletiyoruz. Küresel ölçekte susuzluğun arttığı, su kaynaklarının her geçen gün daha değerli hale geldiği bir dönemdeyiz. Hizmet alanımızdaki üç organize sanayi bölgemiz için günlük 50 bin metreküp suyu geri kazanmayı hedefleyen projemizi başlattık” açıklamasını yaptı.