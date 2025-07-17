Bursa’dan Domaniç’e tarımsal destek

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre kentlerde de üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla üretilen 44 bin metre damlama sulama hortumu ve 2.200 litre sıvı gübre, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki çiftçilere törenle teslim edildi. Program kapsamında ilk olarak Kaymakam Serhat Bağcı’yı ve Belediye Başkanı Engin Uysal’ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha sonra muhtarlarla ve çiftçilerle bir araya geldi.

Başkan Mustafa Bozbey, “Domaniç'i Bursa'nın 18. ilçesi olarak görüyoruz. Üretim yapan vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkı sağlamak, onların yanlarında olduğumuzu göstermek maksadıyla 44 bin metre damlama sulama hortumu ve 2.200 litre sıvı gübre dağıtımı yaptık. Çiftçimizin yüzü gülsün istiyoruz” dedi.