Kaıshan’ın İZBAŞ’taki yatırımında inşaat başladı

EKONOMİ / İZMİR

İzmir’in en önemli üretim ve ihracat merkezleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi’nde (İZBAŞ) yatırım kararı alan Çin merkezli Kaishan Group’un fabrika inşaatı başladı. 22 bin metrekare alanda yükselecek üretim tesisinin bir yıl içerisinde devreye alınması öngörülüyor. 1956’da Çin’de kurulan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan, İZBAŞ’ta inşa edeceği fabrika yatırımı ile başta jeotermal santralleri olmak üzere sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreterek dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edecek.

Yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Kaishan üst yönetiminin İZBAŞ’ı tercih etme nedenleri arasında Bölge’nin yatırımcılara sunduğu imkânların yanı sıra, nitelikli işgücüne ulaşımın kritik rol oynadığına dikkat çekti.

“İZBAŞ stratejik bir noktada”

Kaishan’ın yatırımının yalnızca bir üretim tesisi değil; aynı zamanda teknoloji, ihracat ve istihdam açısından çok boyutlu bir dönüşüm hamlesi olarak öne çıktığını kaydeden Sevimli, “Küresel ölçekte güçlü ve köklü bir grubun yatırım rotasında İZBAŞ’ın yer alması, bölgemizin uluslararası sanayi yatırımları açısından ne denli stratejik bir noktada konumlandığını ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla inşaat süreci başlayan tesis, yalnızca bir üretim altyapısının değil; aynı zamanda yüksek teknoloji, mühendislik kapasitesi ve sürdürülebilir üretim anlayışının da ülkemize transferinin ilk adımıdır. Proje, tamamlandığında hem yerel istihdamı artıracak hem de Türkiye’nin enerji teknolojileri ve sanayi ekipmanları ihracatında güçlü bir aktör olarak konumlanmasını destekleyecek. Yatırımın ilk fazı olan inşaat sürecinin başlaması, bu uzun soluklu yolculuğun en somut ve en heyecan verici aşamasıdır. İZBAŞ olarak, yüksek katma değerli, çevreye duyarlı ve ihracat odaklı her projede olduğu gibi, Kaishan yatırımı özelinde de tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çin sermayeli şirketlerin Türkiye’ye ilgilerinde artış var”

Çin sermayeli şirketlerin Türkiye’ye olan yatırım ilgilerinde artış olduğuna işaret eden Eyüp Sevimli, Kaishan yatırımının, ihracata ve yaratacağı katma değer odaklanması açısından kritik önemde olduğu söyledi. Yüzde 90’ın üzerinde doluluğa ulaşan İZBAŞ’a olan yatırımcı ilgisinde de sevindirici bir ivme gözlediklerini sözlerine ekleyen Sevimli, geçen Aralık ayında satın alınan 153 bin metrekare büyüklüğündeki genişleme alanının serbest bölgeye dahil edilmesi sonrasında yabancı sermayeli yatırımlara çok daha uygun büyüklükte altyapısı tamamlanmış sanayi parseli üretme imkanı bulacaklarının altını çizdi.