Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarına en iyi UR-GE projesi ödülü

İZMİR / EKONOMİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), pandemide hayata geçirdiği Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE projesiyle, ihracatını 3 yılda 3,5 kat artırarak 30 milyon dolardan 100 milyon doların üzerine taşıdı. Ticaret Bakanlığı, EYMSİB’in UR-GE projesindeki başarısını, UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örneği Ödülü ile onurlandırdı. EYMSİB’in projesi 619 UR-GE projesi arasında Türkiye birincisi seçildi.

Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze sektörünün fiyat rekabetinin yoğun olarak yaşandığı bir sektör olduğunu, Ticaret Bakanlığının UR-GE projelerinin bu rekabette yarışmak için kendilerine çok büyük avantaj sağladığını dile getirdi. Uçak, “UR-GE projeleri fiyat rekabetinde sunduğu olanaklar yanında çiftlikten çatala modern ve güvenli tarımsal üretiminin hikayesini Anadolu’daki kadim tarımsal üretimden ilham alarak anlatmayı hedefledik ve başarılı olduk” dedi.

Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE projesine 2019 yılında başladıklarını anlatan Uçak, “Proje kapsamında ilk olarak yol haritamızın belirlendiği ihtiyaç analizi çalışmamızı yaptık. Doğru müşterileri bulmak için Hedef Pazar Analizine yönelik 6 ay süren danışmanlık faaliyetimize eş zamanlı olarak tanıtım filmi, web sitesi ve katalog hazırladık. Bu dönemde pandemiye rağmen projemizi bir an olsun bile durdurmadık, maskelerimizi taktık toplantılara, tesislere gittik ve firmalarımızı pazarlama faaliyetini hazır duruma getirdik. Hedef pazarımız Hindistan’a 2020 yılında 31 milyon dolar olan yaş meyve sebze ihracatımızı 2021 yılı sonunda 69 milyon dolara, 2023 yılında da 100 milyon dolara taşıdık. 3 yılda Hindistan’a ihracatımızı yaklaşık 4 kat artırdık” ifadelerini kullandı.

Hindistan’a ilk heyetlerini 2021 yılında gerçekleştirdiklerini söyleyen Uçak, “Hindistan önemli bir meyve ithalatçısı durumunda. İkili iş görüşmelerine de yoğun ilgi gösterdiler. Oradaki Ticaret Odası ile iş birliği anlaşması imzaladık. Heyet sonrasında da birçok Hintli firma ülkemize gelerek üretim alanlarımızı ve işletmelerimizi ziyaret etti. Hindistan’dan sonra 2022 yılında yine bizim için önemli hedef pazarlar Endonezya ve Singapur’a heyetler düzenledik. Özellikle Singapur Asya pazarına dağıtım kanalı bir ülke olduğu için bizim için son derece faydalı bir heyet oldu. Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE projelerine yüzde 75 destek vermesi bizim pazarlama faaliyetleri bütçelerimize çok büyük katkı sağlıyor. Bir heyet yapacakken iki heyet yapabiliyoruz. Fuar desteklerinden farklı olarak ön finansmanı birlikler tarafından karşılandığından firmalar da daha uygun maliyetlere katılabiliyorlar. İnanın bazen katılım ücretlerini duyan proje dışındaki firmalar bizi arayıp ‘Biz bu ücrete uçak bileti ve oteli bile alamıyoruz siz nasıl tüm organizasyonu yapıyorsunuz’ diyorlar. Ticaret Bakanlığı’na bize bu büyük desteği sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Yeni UR-GE projesiyle hedef 2028’de ihracatta 2 milyar doları geçmek

Yeni bir UR-GE projesi başlatma kararı aldıklarını aktaran Uçak, “Projemizin başarısını gerek basından gerek katılımcı firmalardan duyan üyelerimiz bu projemize yoğun ilgi gösterdiler ve başvuru sayısı 40’a ulaştı. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı ihtiyaç analizi başvurumuzu onayladı. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde başlangıç yapacağız ve umarım bu seferki projemiz daha çok ses getirecek ve ülkemize döviz kazandırmak için katkımız sürecek. 2023 yılı sonunda 1 milyar 330 milyon dolar olan ihracatımızı 2028 yılında 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.