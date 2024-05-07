Eldiven üreticileri ‘emsal bedel’ ve ‘test’ istiyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’deki iş eldiveni üreticilerinin ihracat tarafında etkin olamamasının ana nedenleri arasında yer alan ‘fiyat’ unsuru iç pazarda da kendisini göstermeye başladı. İthalat yolu ile sertifikalara haiz olmayan, kalite standartlarına ve sağlık şartlarına uymayan ürünler ‘iş güvenliği ekipmanları’ arasında yerini almaya başladı.

Sektörün taleplerini ilgili makamlara iletmek adına mesai harcadıklarını ve iç piyasada regülasyonların sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Eldiven İmalatçıları Derneği (ELDİMDER) Başkanı Ahmet Bulut, “Ülkemizde ciddi oranda bir ithal eldiven dolaşımı söz konusu. Son dönemde maliyet odaklı yaklaşımlar bizim sektörümüzü de etkiledi. Deri iş eldivenleri başta olmak üzere birçok alanda ihracat pazarlarında çokça karşılaştığımız Uzak Doğu ülkeleri Türkiye’de de rekabeti etkilemeye başladı. Bu firmalar yerli üreticinin maliyet fiyatının altında satışlar yaparak piyasadaki rekabet şartlarını bozuyorlar. Üstelik kalite konusunda da ciddi sorunlar yaşanıyor. Biz ilgili bakanlıklardan Türkiye piyasası için 2 konuda adım atılmasını istiyoruz. Bunlardan birisi ‘emsal bedel uygulaması. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin ülkemizdeki üretim tesisleri ile irtibata geçerek ilgili GTİP kodlarına göre belirleyecekleri emsal fiyat üzerinden vergilendirilme yapılması hem ülkemizin vergi gelirini hem de iç piyasadaki kaliteyi artıracaktır. Bu düzenlemenin ikinci aşaması olarak da ithal edilecek ürünlerin testlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü mevcut uygulamada beyan edilen ürün ile piyasaya sunulan ürün arasında ciddi farklar bulunuyor. Dayanımının etiketindeki değerden çok daha aşağıda olduğu, sağlığa zararlı kimyasallar içeren birçok ürün ne yazık ki piyasada dolaşıyor. Bu ürünlerin önemli bir bölümü iş güvenliği ekipmanı olarak kullanılıyor. Yani ortalıkta toplum sağlığı açısından da önemli bir tehdit unsuru bulunuyor” dedi.

İç pazarda Uzak Doğu ülkelerinden getirilen eldivenlerle mücadele eden üreticilerin ‘nitril eldivenler’e getirilen yüzde 30’luk ilave gümrük vergisi ile nefes aldığını anımsatan Bulut, “Nitril eldivenler için alınan karar sektörün iç pazarda büyümesine neden olmuş ve önemli bir katma değer yaratmanın yanı sıra ithalatı azaltmıştı. Eldivenin diğer alanlarında da düzenleme ihtiyacı var. Özellikle ürünlerin gümrükte test ve sertifikasyon süreçleri iç piyasadaki kalite açısından önemli. Emsal bedel uygulaması ile birlikte bu yönde atılacak adım yerli üreticiyi koruduğu gibi ithal gelecek üründe de kaliteyi artıracak” diye konuştu.