Fındığın düşmanı ile belediyeler de mücadele edecek

NBE Trabzon

Başta fındık olmak üzere zirai ürünlere zararı büyük olan kahverengi kokarca ile mücadele için gösterilen çabalara belediyeler de destek veriyor.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından zararlı ile ilaçlı mücadele için İMECE-2024 adı altında yapılan toplantılar devam ediyor.

Arsin ilçesinin Harmanlı mahallesinde yapılan toplantıya katılan Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, tarımda üretimi ve verimi arttırmak için belediye bünyesinde oluşturacakları birim ile mücadeleye destek vereceklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Yahya Çavdar da, kahverengi kokarca ve diğer zararlılarla planlı mücadele için çaba göstereceklerini ve bu tür çalışmalara katkı vereceklerini ifade etti.

Toplantının açılışında konuşan TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise Trabzon’da 65 bin hektar fındık bahçesi bulunduğunu hatırlatarak, “Dönümde ortalama 60-70 kilogram fındık alınıyor. Oysa bu asgari 150-200 kilolara çıkabilir. Bunun içinde iyi tarım uygulamalarının yanı sıra, hastalık ve zararlılarla bilinçli mücadelenin yapılması gerekiyor. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Ancak Türkiye’ye yılda 2 milyar doların üzerinde döviz kazandıran fındıkta devlet destekli mücadele projelerinin uygulanması şart” dedi.

Arsin Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şenol Gürkan’da zararlı ile nasıl mücadele yapılacağı konusunda bilgiler verdi.

Üreticilerin katılımı ile gerçekleşen Harmanlı Mahallesi’ndeki toplantıda daha sonra ücretsiz olarak dağıtılmak üzere zirai ilaçlar ile ilaçlamada kullanılacak ekipman Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu ile mahalle muhtarı Mahmut Yılmaz’a TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin tarafından verildi.