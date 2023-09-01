Gaziantep’te ayakkabıcılar, destek bekliyor

Tuba CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, EKONOMİ Gazetesi Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Nihat Düzgün’e sektöre dair bilgiler verdi. İnce, Türkiye’nin ayakkabı ihracatında %27’lik dilimi oluşturan Gaziantep’in, ülkenin en büyük ayakkabı üretim merkezlerinden birisi olduğunu kaydetti. Kentte 1200 ayakkabı atölyesi,400 terlik atölyesi, 1500 ayakkabı mağazası ve 200 yan sanayi işletmesi mevcut.

Ayakkabı sektörü Gaziantep’te 80 bin kişiyi istihdam ediyor

Gaziantep’in lojistik, eğitim ve ihracat altyapısının sektör için olumlu olduğunu kaydeden İnce, Suriyeli çalışanlara dair: “Odaya kayıtlı meslektaşlarımızın %20’sini Suriyeliler oluşturuyor. Devlet Suriyelilerin iş yeri açmasına belli standartlar getirmeli, rekabette sıkıntı yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bu. Haksız rekabetin ve sektörün temsilcilerinin korunması gerekiyor. Özel bir anket çalışması sonucu sektörümüzdeki Suriyelilerin %90’ının ürettiği ayakkabıyı iç piyasaya sürdüğü tespit ettik. Suriyeli ayakkabıcılar birçok vergi muafiyetinden faydalanarak iç piyasada rekabet koşullarını zorluyor” ifadelerine yer verdi.

Perakende sektörü altın çağını yaşıyor

Zamların artacağı endişesinin insanları daha çok alışveriş yapmaya ittiğini belirten İnce: “Perakende sektörü fiyatlardaki artıştan kaynaklı olarak altın çağını yaşıyor. Çünkü insanımız zam gelecek korkusuyla ihtiyaçlarını öne çekti. Bu da ayakkabıda altın çağ yaşanmasının önünü açtı” dedi.

İhracatta yaşanan sıkıntılara da değinen İnce, pandemi döneminde Çin’in kapanması ve Rusya –Ukrayna krizi sebebiyle Türkiye’nin pazarda kendine iyi bir kitle oluşturduğunu ancak pandemi sonrası Çin’in yeniden sahaya dönmesi ve elindeki malları ucuza satmasının dengeleri yeniden değiştirdiğini söyledi.

“Deprem sebebiyle işletmelerini kapatan sektör ihracatta %34’lük, üretimde ise %80’lik bir kayıp yaşadı. Kurban bayramından sonra işletmeler yeni yeni toparlanma evresine geçti. Ticaret Bakanlığına sektör sorunları ve taleplerine dair bir rapor sunduk” diyen İnce sözlerini şöyle tamamladı: “Enerji, SGK, kiralar, kur düşüklüğü bizi zorlayan unsurları oluşturdu. Deprem sebebiyle yurt dışından gelecek olan alıcıların gelmemesi işleri olumsuz etkiledi. Ayakkabı sektörü olarak cari fazlası veren sayılı sektörler arasındayız. 500 milyon dolar ithalata karşılık, 1 milyar 1250 milyon ihracat yaptık. Bu gelişmelerin devam edebilmesi için de devlet destekleri bekliyoruz.”