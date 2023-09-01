Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği toplandı

AMASYA/EKONOMİ

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ağustos Ayı Encümen ve Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı Amasya Valisi Yılmaz Doruk’un başkanlığında Çorum’da gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Birlik Müdür Vekili Mustafa Örgüt, Birlik Encümen Üyeleri ve birlik personeli yer aldı. Encümen toplantısının ardından YHKB Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı Birlik Çalışma Programı, 2024 yılı Birlik Bütçesi ve 2024 yılı Birlik Üye Katılım Payları görüşülerek karara bağlandı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Bugün encümen toplantısında birliğin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait aylık cetvellerin tetkiki ve 2024 Yılı Birlik Bütçe Taslağı hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirerek, gündemimizde yer alan maddeleri karara bağlayacağız.”