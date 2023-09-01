Tokat’ta bugüne kadar 505 Milyon TL hibe desteği sağlandı

TOKAT/EKONOMİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek’i kabul ederek çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Yatırımcıları ve vatandaşların TKDK desteklerini takip etmeye davet eden Vali Hatipoğlu, “Yüzde 75'i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşan 20 milyon avroluk, yaklaşık 600 milyon liralık, bütçeye sahip bu başvuru çağrı ilanı ile hayvancılık yatırımlarına 8 milyon avro, işleme ve pazarlama yatırımlarına 12 milyon avro bütçe tahsis edilmiştir. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak olduğu tüzel kişiliklere, yatırımcının 40 yaş altında ve yatırımın dağlık alanlarda yapılıyor olmasına göre değişmekle birlikte hayvancılık yatırımlarında yüzde 60-80, işleme ve pazarlama sektörü yatırımlarında da yüzde 50-60 arasında hibe verilecektir. Bu çağrı kapsamında yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteği verilecek olup yatırımlardaki tüm harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf olacaktır” diye konuştu.

2012 yılından itibaren 1262 projeye destek sağlandı

Tokat’ta ilk hibe ödemesinin 2012 yılında yapıldı. Tokat’ta ilk hibe ödemesinin yapıldığı 2012 yılından günümüze kadar birçok makine-ekipman alımını içeren 1262 projeye destek sağlanmıştır. Desteklerle ilgili konuşan Hatipoğlu, “870 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip bu projelere 505 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hizmet veren bu yatırımlar ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime katkı sağlamaya devam etmektedir” dedi.

Son teslim tarihi 28 Eylül

13.çağrı takvimi, destek ve yatırım süresi hakkında da bilgi veren Vali Hatipoğlu, “Hayvancılık yatırımlarına yönelik başvurular 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28 Eylül'de sona erecektir. İşleme ve pazarlama sektörüne yönelik başvurular 18 Eylül 2023 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak ve başvuruların son teslim tarihi 12 Ekim 2023 tür. İlgili çağrı kapsamında yatırım süreleri en fazla 7 ay olarak planlanmalıdır” şeklinde konuştu.