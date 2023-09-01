Başkan Altay: Tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki tüm kültür varlıklarını ortaya çıkarmak ve ihya etmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla ilçeleri ve Konya’yı ihya etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Kültürel mirasımızın korunması ve ayağa kaldırılması noktasında çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Nisan ayında restorasyona başladığımız Kadınhanı Raziye Sultan Kervansarayı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus’un hanımı Raziye Sultan tarafından 13. yüzyılda yaptırılan bu şaheser, İpekyolu üzerindeki kışlık kervansaraylarımızdan birisi.

Akşehir’den Ilgın’a gelerek oradan Ladik’e hareket edenlerin konaklama yeri olarak kullanılan bu kadim eser ilçemizin de en önemli eserlerinden. Yaklaşık 6 milyon liralık maliyetle bu kültürel mirası, aslına uygun bir şekilde ihya etmek ve en güzel haliyle şehrimize yeniden kazandırmak için aralıksız çalışıyoruz. Restorasyonumuz tamamlandığında bu kıymetli mirasımızı gençlerimizin kullanımına sunacağız. Hayırlı olsun.”