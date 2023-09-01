Kayseri iş dünyasının çınarı Faruk Molu hayatını kaybetti

Oktay ENSARİ/KAYSERİ

Kayseri'nin sayılı ailelerinden birine mensup olan 95 yaşındaki Faruk Molu son olarak Molu Enerji Üretim şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Karsu Tekstil Onursal Başkanlığını yapıyordu. Kayseri iş dünyasına yatırımlar konusunda önderlik yapan Faruk Molu, iş hayatının yanı sıra siyasete de atılarak yıllar içinde hemşehrisi Turhan Feyzioğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyetçi Güven Partisinden ve Demokratik Sol Parti (DSP’den) Milletvekili adayı olmuştu.

Yaşar Kemal, 1944-1945 yılları arasında, Kayseri’de askerlik yaptı. Kayserili İşadamı Faruk Molu’nun Yukarı Talas’taki evinde bulunan kütüphanesini kullandı. 1928 doğumlu, Kayserili işadamı Faruk Molu, Yaşar Kemal’in, edebiyat aşkına edindiği dostlardan biri. “Yaşar Kemal ile edebiyat dolu güzel bir yaz geçirdik” diyen Faruk Molu, 1967 yılında kapatılan Talas Amerikan Hastanesi’nin bahçesinde tenis oynarken tanışır Yaşar Kemal ile. Molu, tanışmalarını ’’Yaşar Kemal, Talas’ta Yukarı Mahalle’de Kolej’in eski hastanesinde askerliğini yapıyordu, ben de oraya tenis oynamaya falan giderdim. Üzerinde çok pejmürde bir asker kıyafeti vardı; bir gözü de akmışı... Hatta, bu görünüşünden dolayı bana, ‘Böyle bir adamla sen nasıl bir araya geliyorsun?’ dediler. Ama adam baktım derya gibi… O zamanlar ünlü değildi ve şiire çok önem veriyordu, ben o bahçede insanlık dolu bir insanla karşılaştım, hiçbir negatif yönü yoktu, hep gülen bir adamdı, hayatımda karşılaştığım en olumlu insanlardan biriydi.’’ diye hatıralarında özetleyen Faruk Molu, çevresinden gördüğü, “Böyle bir adamla nasıl konuşuyorsun” şeklindeki tepkilere rağmen, Yaşar Kemal’in edebiyat bilgisine hayran kalmış, hatta Yukarı Talas’taki evinde bulunan kütüphanenin anahtarını kendisine vermişti.Faruk Molu, Yaşar Kemal ile Kayseri yıllarından sonra, kendisi Teşvikiye’de yaşadığı dönemde görüşmüştü.

Faruk Molu kimdir?

1928 yılında Kayseri de doğdu. 1944-1945 yılında Kayseri Lisesinden Mezun oldu. 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Stajından sonra Avukatlık belgesini aldı. Bir süre serbest çalıştı. Daha sonra Almanya da İktisat tahsilini yaptı.1963-1978 yılları arasında DPT’ da 4. derece uzman, uzman grup başkanı, şube müdürü, daire başkanı (müsteşar yardımcısı) olarak çeşitli kademelerde hizmet verdi. Son beş yılda aynı zamanda Yüksek Planlama Kurulu üyesi idi.1978-1980 yılları arasında Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasında Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1 yıl kadar da TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

1982 yılında Rahmetli Arif Molu tarafından kurulan KARSU Tekstil Fabrikasına Yönetici ve Murahhas üye olarak işe başladı. Bu süreçte Kayserinin gelişmesi ile ilgili Yamula Barajı, Kayseri Serbest Bölgesi gibi bazı önemli projelerin oluşmasında ve yürütülmesinde öncülük yaptı. Kuruculuğunu yaptığı Kayseri Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanlığı ve Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de üstlendi. İyi derecede Almanca biliyordu. Molu evli 4 çocuk babasıydı.