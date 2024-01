GENSED Başkanı Özdemir: Yenilenebilir enerjide hedefimizin çok gerisindeyiz

EKONOMİ/ADANA

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde düzenlenen seminerde, Türkiye'nin enerji ihtiyacının artması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konuşuldu. Seminere Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, GENSED Başkanı Tolga Murat Özdemir ile çok sayıda iş insanı katıldı.

GENSED Başkanı Özdemir yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide bulunduğu seviyeye değindi. Özdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2035 hedefine göre yenilenebilir enerji kurulu gücünün 50 bin megavat olmasının öngörüldüğünü, buna ulaşılması için enerji depolanma teknolojilerinin gelişmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide belirlenen hedefin gerisinde olduğunu dile getiren Özdemir, "Henüz 11 bin megavattayız. Son 10 yılda yıllık ortalama 1000 megavat yapmışız. Yeni Enerji Ulusal Planına göre bunun bu yıldan itibaren 3 bin 500 megavata çıkması gerekiyor ki 2035'teki hedeflerini yakalayabilelim. Ne yaptık 2023'te? Kabaca 2 bin megavat. Hedefimizin çok gerisindeyiz" diye konuştu.

"Kötü komşu mal sahibi yapar"

Toplantının açılışında konuşan Vali Köşger, Türkiye'nin 60 milyar dolar cari açığı olduğunu, bunda enerji ithalatının önemli yer tuttuğunu vurguladı. Türkiye'nin enerji fakiri bir ülke olduğunu, buna ek olarak her yıl iş gücüne yaklaşık 1 milyon insan eklendiğini ifade eden Köşger, "Bu 1 milyon insana da iş, aş, ekmek vermek lazım. Her yıl ülkenin yüzde 4 civarında her anlamda büyümesi gerekiyor. Yani enerjinin de her yıl yüzde 4 civarında artması lazım. Enerji ihtiyacımız da buna paralel olarak artıyor. O sebeple yeni enerji kaynakları bulmak çok önemli" dedi. Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendiren Köşger, "Ciddi bir yenilenebilir enerji kaynağımız var. 'Kötü komşu mal sahibi yapar' hesabı bunlar bu vesileyle bizi mecbur tuttukları sürece biz de bu yenilenebilir enerji kaynaklarımızı daha iyi kullanacağız. Yılda güneşli 114 gün geçirmemizi iyi kullanabilirsek güneş enerjisinde ciddi bir potansiyelimiz, kapasitemiz var" ifadesini kullandı.

"Çukurova’nın güneş potansiyeli yüksek"

ADOSA Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ise Çukurova’nın güneş potansiyeli olarak en elverişli bölgeler arasında bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Bunun değerlendirilmesi hem bölge hem de ülke ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Enerji maliyetlerindeki yükselişler günümüzde işletmelerini en büyük gider kalemlerinden biri olmuştur. GES kurarak her ay ödediğimiz elektrik faturası yerine kazanç edebiliyoruz. Aynı zamanda temiz elektrik metodu ile karbon salınımı azaltabilirsiniz.”