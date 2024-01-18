Sanayide yeşil dönüşüm buluşması Denizli’de başladı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Komisyonu ve AB Bilgi Merkezi ev sahipliği, AB Türkiye Delegasyonu desteği, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliği ve Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin medya partnerliği ile "Sanayide Yeşil Dönüşüm Buluşması" gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Dünyanın pandemi sonrası yaşadığı durumdan dolayı global dengenin oluşturulamadığına dikkat çekerek, “Her gün farklı problemler, ekonomik ve siyasi durumlar, dünyayı farklı çalkantıların içine çekiyor. Ancak bunların hepsinin ötesinde dünyanın ve özellikle Avrupa Birliği'nin önümüze koyduğu bir yeşil dönüşüm takvimi var. Bunu kısa bir süre sonra sınırda karbon mekanizmasıyla, vergileriyle, biz sanayiciler ve ihracatçılar için önemli yükümlülükler ile karşılaşacağız. Bir yandan da yaşanan tüm bu zorluklara rağmen kendimizi yeşil dönüşüm kavramına hazırlamamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin bu süreçten başarılı çıkma ve oluşan bu yeni şartları fırsata çevirebilecek potansiyele sahip olduğunu kaydeden Kasapoğlu, “Denizli olarak Avrupa Birliği ile ticareti ve yakın ilişkileri olan bir kentiz. Özellikle demir-çelik, tekstil, mermer başta olmak üzere sektörlerimiz kendilerini yeni düzene uyumlu hale getirmeye başladı. Her daim yenilikleri ve düzenlemeleri takip ediyor ve süreçleri en verimli şekilde üreticilerimizi hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Vimpari’den entagrasyon vurgusu

AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Bölüm Başkanı ve Müsteşar Virve Vimpari ise çevrimiçi bağlantı ile yaptığı konuşmada Türk ve Avrupalı KOBİ’ler arasında entegrasyona vurgu yaptı. Vimpari, ''Türk ve Avrupalı KOBİ'ler aynı dinamizmi paylaştığı için karşı karşıya kaldıkları zorluklar da birbirine benzemektedir. Bunun yanında, birçok Avrupalı ve Türk KOBİ, örneğin makina, otomotiv ve tekstil sektörlerinde aynı değer zincirlerini paylaşmaktadır. Bu entegrasyon, güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bir kanıtıdır. Türkiye, AB'nin altıncı büyük ticaret ortağı; AB ise Türkiye'nin en büyük ihracat pazarıdır. Aynı hedeflere sahip olmak ve aynı vizyonu paylaşmak, AB ve Türk sanayileri ve bu sanayilerin değer zincirleri arasında iş birliği ve sinerjinin sadece mümkün değil; aynı zamanda kesinlikle faydalı olduğunu göstermektedir'' dedi.

Oturumlarda detaylı biçimde ele alındı

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un gerçekleştirdiği DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü’nün katıldığı ‘Yeşil Dönüşümün Liderleri – Başkanlar Paneli ve ardından Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Sürdürübelilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Başkanı Gülizar Yavaş, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Başkan vekili Ece Börü, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Gnl. Md. Yrd. Seçil Kızılkaya Yıldız’ın katıldığı ‘AB Yeşil Mutabakatına Uyum İçin Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşümün Finansmanı’ oturumu gerçekleşti. Buluşma Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderötürlüğünde Muhtemaki (Elif Plastik) Sürdürülebilir Ambalaj Geliştirme Başkanı Dr. Betül Türel Erbay, Kocaer Çelik Seç ve Enerji Müdürü Murat Ali Karcı, Saxcell B.Y. Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Süleyman Kocasert, CK Akdeniz Perkande Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç ve Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever’in katıldığı ‘Yeşil Dönüşümde Sektörel İyi Uygulamalar ve Yaşanan Güçlükler’ oturumu ile son buldu.

Önemli adımlar atıldı

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, başkanlar paneli oturumunda Türk iş dünyasının yeşil dönüşümde önemli adımlar attığını belirtirken alınması gereken mesafe olduğunu söyledi. Edin, “Yeşil dönüşüm; yenilikçi teknolojilerin, verimlilik önlemlerinin ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini içeren bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu dönüşüm, atık azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması gibi hedefleri destekliyor. Döngüsel Ekonomi de yeşil dönüşümün önemli araçlarından biri. Şirketlerimizin küresel rekabet gücünün artırması ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için döngüsel ekonomiye geçişi kaçınılmaz” dedi.

Escarus Direktörü Melis Bitlis ise, KOBİ’lerin sürdürülebilirlik yolculuklarına kılavuzluk yapması için SKD Türkiye ve Escarus iş birliğinde hazırlanan Sürdürülebilir İş Rehberini tanıttığı oturumun sonunda DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin'e ''Çeşm-i Bülbül'' takdim etti.