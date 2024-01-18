Şanlıurfa OSB, yeni sosyal donatı alanları ile hizmet kalitesini yükseltiyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Yukarı Mezopotamya’da Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgenin merkezindeki 1969 hektar alandan oluşan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni açılan genişleme sahalarındaki altyapı yatırımlarında sona yaklaşıldı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Osman Oktay, 1. Kısım, 2. Kısım, 3. Kısım İlave Alan Batı, 4. Kısım İlave Alan Doğu alanlarında 1. Etap inşaat ve elektrik altyapılarının tamamlandığını söyledi. 3. Kısım İlave Alan Batı’da telekom altyapı inşaatının hızla devam ettiğini sözlerine ekleyen Osman Oktay, 2024 yılı yatırım gündemlerinde sosyal ve beşeri altyapıyı iyileştirecek projeler olduğunu kaydetti. son olarak bölgedeki personeller ve yöneticilere hizmet verecek olan ticaret merkezinin de yapımına başladıklarını ifade eden Oktay, devam eden sosyal donatı projelerini anlattı. Oktay, “Şanlıurfa OSB içerisinde sanayi parsellerinin tamamının tahsisi yapıldı. Aynı zamanda sanayi alanlarında devam eden fabrika inşaatlarla birlikte sosyal donatı alanlarımızın oluşturulması çalışmalarına da hız verdik. Bu kapsamda tır ve kamyon garajı, antrepo, modern itfaiye binası, OSB akaryakıt istasyonu, ve bu projelerin en büyüğü olan lojistik merkezimizin inşaatı devam ediyor. Ayrıca üç katlı olacak şekilde projelendirdiğimiz ticaret merkezimizin yapımına da başladık. Bu merkezin içerisinde market, restoran, banka, 14 ofis ve 50 yatak kapasiteli otel yer alacak. Ticaret merkezimiz tamamlandığında bölgemizde çalışan personellerin, girişimcilerin ve yöneticilere yönelik sosyal hizmet standartlarımızı daha da üst noktalara çıkartacağız” dedi.

Emek yoğun sektörlere destek artırılıyor

Şuanda bölge sınırları içinde sağlık ocağı, halı saha, 2 adet çarşı, mescit, 2 adet cami, banka şubesinin faal durumda olduğunu kaydeden Osman Oktay, eğitim alanında ise, bölglerinde Özel Teknik Kolej, OSB Meslek Yüksek Okulu, Şanlıurfa Eğitimi Geliştirme Vakfı’na ait Şanlıurfa Teknoloji Gelişim ve Eğitim Merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Mevcut kreşlerinin ise Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne Okul Öncesi Eğitim Programı dahilinde devri yaptıklarını ve faaliyete geçmesi için gün saydıklarını ifade eden Osman Oktay, “Şanlıurfa OSB’de güncel olarak toplamda 414 fabrikada üretim yapılıyor. Bunun yanında 154 yeni fabrikanın inşaatı da devam ediyor. Yönetim kurulumuzun da takdiri ile birlikte yer tahsislerde önceliğimiz artık emek yoğun sektörlerin kümelenmesidir. İlin istihdamını artıracak projelere destek veriyoruz. Bu nedenle bölgemizde artacak nüfusu da hesaba katarak sosyal yaşam standartlarımızı daha yüksek standartlara çıkartıyoruz” diye konuştu.

Bölgenin trafo kapasitesi ve temiz su arzı güçlendiriliyor

Sanayicilere yönelik hizmet altyapılarını güçlendirmek için tüm altyapı projelerini değerlendirdiklerini söyleyen Osman Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaklaşık 300 milyon TL’lik finansman desteği sayesinde 1214 hektarlık alandaki altyapı yatırımlarının son 3 yılda tamamlandığına dikkat çekti. Oktay, “Bölgemize hizmet verecek olan ve ihalesi ve kontrolü TEİAŞ tarafından yapılan ek 200 MVA kapasiteli TEİAŞ Şanlıurfa OSB Transformatör Merkezi’nin yapımı sürüyor. Diğer yandan ihalesi ve kontrolü ŞUSKİ tarafından yapılan Organize Sanayi Bölgelerine Su Götürme Projesi’de hızla devam ediyor. Bu iki yatırım tamamlandığında bölgemizde mevcut alanların dışında yeni açılacak olan ve açılması planlanan yeni sanayi alanlarının elektrik ve su ihtiyacı da kesintisiz ve sürekli olarak sağlanmış olacak” dedi.

Şanlıurfa Gümrüğü Bölgeye taşınacak

Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü Osman Oktay, bölgelerinde kümelenen sanayicilere lojistik avantaj sağlayacak projelerin 2024 yılında başlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu: “Ulaştırma Bakanlığınca yapılacak olan Şanlıurfa-Mürşitpınar Demiryolu Tren Hattı ve İstasyonuna komşu olan 82.5 hektarlık 2. Kısım 2. Etap İlave İmar Yolları’nın inşaat ve Elektrik Altyapı İşleri ihalelerinin yılın ilk çeyreğinde yapılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Müdürlüğümüz ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Şanlıurfa Gümrüğünün Bölgemiz tarafından tahsis edilen 20 bin metrekarelik alana taşınması için de girişimlerimiz devam ediyor.”