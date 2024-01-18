Eskişehir, yeni yatırım için 10 milyar TL'lik teşvik belgesi aldı

ESKİŞEHİR

Açıklanan verilere göre gerçekleştirilen teşvikli yatırımların 6,5 milyar TL’lik kısmının imalat sanayi yatırımlarından oluştuğuna dikkat çeken Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 107 yeni sanayi yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek bu yatırımlar tamamlandığında 2 bin 280 kişiye yeni iş imkânı sağlanacağını aktardı. Diğer sektörlerdeki yatırımlara bakıldığında 57 yeni yatırım ve 1,3 milyar TL’lik tutarla enerji sektörünün ikinci sırada yer aldığını dile getiren Küpeli, “12 yeni yatırım ve 1,2 milyar TL’lik yatırımla madencilik sektörü üçüncü geliyor. 2022 yılında toplam yatırım bedeli 15,2 milyar TL’lik 158 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlenmişti. Yatırım tutarında 2023 yılında yüzde 30 civarında bir azalma görülmekle birlikte, yatırımların içerik ve niteliklerinde bir gelişme ve iyileşme gözlemliyoruz. Enflasyonist bir ortamdan geçtiğimizi unutmamak gerekiyor. Finansın bu kadar pahalılaştığı bir dönemde bile bu yatırım temposunun devam etmesi uzun vade için ekonomimiz açısından olumlu bir gelişmedir” diye konuştu.

Son 3 yılda 36 milyar TL’lik yatırım yapıldı

Eskişehir’de son 10 yıllık dönemde teşvikli yatırım sayısının 953’e, yatırım tutarının ise 82 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Nadir Küpeli, “Büyük montanlı yeni yatırımların son yıllarda Eskişehir’e ve OSB’imize yöneldiğini görüyoruz. Teşvik verilerine baktığımızda son 3 yıllık dönemde Eskişehir’de 465 yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bunların yatırım tutarı ise 36,4 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Bu yatırım tutarı son 10 yıllık dönemdeki toplam yatırımların yüzde 45’lik kısmını oluşturuyor. Söz konusu yatırımların yüzde 80’lik kısmı ise yeni imalat sanayi yatırımlarından oluşmakta. Bu son derece olumlu bir gelişme. Bu yatırımların 22 bin kişiye yeni iş imkânı sağladığını da özellikle belirtmek isterim” dedi.

Küpeli, “Daha fazla ihracat yapmak istiyorsak, gençlerimize yeni iş sahaları açmak istiyorsak sürekli ve artan boyutta yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Bunun da teşviklerle artan bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Yapılan her teşvikli yatırımın 1’e 5 bazen 1’e 10 olarak ekonomiye geri dönerek ülkemizi zenginleştirdiğini unutmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.