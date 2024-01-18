BAKA’dan üniversite öğrencilerine ‘Kodla Bakalım’ programı

ISPARTA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler yaptığı açıklamada Isparta, Antalya ve Burdur illerinde bulunan üniversite öğrencileri için heyecan verici bir fırsat kapısı araladıklarını bildirdi.

BAKA ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Akademi) işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Kodla Bakalım Programı" ile gençlere kodlama dünyasında benzersiz bir deneyim sunacaklarını belirten Güler, şunları kaydetti.

‘’Bu eğitim programı, öğrencilere oyun geliştirme süreçlerini kapsayan çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle birlikte proje geliştirme faaliyetleri sunarak katılımcılara kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacak. Kodla Bakalım Programı, genç geliştiricilere sadece oyun geliştirme becerileri kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara dijital dünyada kendi izlerini bırakma fırsatını sunacak. Unity oyun geliştirme platformu üzerinden gerçekleştirilecek bu program, genç yeteneklere kapılarını aralayarak geleceğin teknoloji girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor.’’

Bu eğitim programının, bölgedeki gençlere bilgi teknolojileri ve iletişim alanında kendilerini geliştirme fırsatı sunduğunu ve aynı zamanda sektöre nitelikli bireyler kazandırmayı hedeflediğini vurgulayan Güler, ‘’Katılımcılara, kariyer yolculuklarına kodlama ve oyun geliştirme perspektifinden güçlü bir başlangıç yapma imkânı sunacak olan Kodla Bakalım Programı, bölgenin dijital geleceğine ışık tutacak’’ dedi.

BAKA’nın hazırladığı ‘Kodla Bakalım’ programına başvurular 31 Ocak 2024’de sona erecek. Katılımcılar, çevrimiçi eğitimlere 5 Şubat 2024‘de başlayacak ve 14 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Çevrimiçi sınav ise 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Atölye programı ise 20-21 Nisan 2024 ve 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya ve Isparta’da düzenlenecek. Bu atölyeler, katılımcılara uygulamalı bilgi ve beceri kazandırmak adına oyun geliştirme süreçlerini detaylı bir şekilde ele alacak. Programın kapanış etkinliği tarihi ise program sürecinde katılımcılara bildirilecek.

Programa katılmak isteyenler bilgi ve başvuru için; www.baka.gov.tr adresini ziyaret edebilir.