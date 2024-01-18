OSİAD’da yeni başkan Mehmet Atılgan seçildi

ANTALYA

OSİAD 23. Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula Antalya iş dünyasının sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri ile sanayiciler de katıldı.

İş insanı Ali Eroğlu’nun Divan Kurulu Başkanlığı’na seçildiği genel kurulda dernek faaliyetleri ve mali rapor oy birliği ile kabul edildi.

İki dönemdir başkanlık görevini yürüten PSL Elektronik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kılıç’ın yeniden adayı olmadığı Genel kurulda seçimlere tek liste ile gidildi. Seçim sonucu OSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Seçil Bayrak şirketi sahibi ve ortağı Mehmet Atılgan seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine de Funda Çelik, Burçin Ekici, Gonca Demirci, Aysun İnal, Evren Çakır Akbağ ve Bora Sinanoğlu getirildi.

OSİAD Denetim Kurulu Başkanlığına Erdal Kılıç, üyeliklere de Yeliz Kırtız ve Mustafa Gizli seçildi.