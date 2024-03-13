GOSB Teknopark, TOBB Trade Center ile iş birliği protokolü imzalayacak

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

İhracatçı firmaların uluslararası pazarlarda desteklenmesi amacıyla kurulan TOBB Trade Center, Türk firmalarına yurt dışında fiziken var olma; yurt dışında depolama, lojistik, tanıtım ve pazarlama bakımından önemli imkanlar sunuyor. İş birliği hakkında açıklama yapan GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “TOBB Trade Center ile gerçekleştireceğimiz iş birliğiyle firmalarımızı ve ürünlerimizi yurtdışına taşımayı amaçlıyoruz. Dünyanın en büyük pazarı olan ABD’de, firmalarımızın yurtdışında tanınırlığını artırarak ihracat rakamlarında artışlar sağlayacağız. Firmalarımız böylelikle Türkiye’deki başarılarını globale taşıyacaklar. GOSB Teknopark olarak Chicago’yu seçmemizin nedeni; Türk şirketleri için tek durak hizmet noktası olacak. Ofis depo gibi fiziki imkânların yanı sıra firmalarımızın ABD’de gerçekleşen tüm hizmetlerden haberdar olmasını sağlayacağız” dedi.

“ABD ile Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor”

Chicago’nun bulunduğu Illinois Eyaleti’nin ülkede imalat sanayinin merkezi konumunda olduğunun altını çizen Murat Çemberci, “TOBB ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20 trilyon doları aşan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), 350 milyonu aşan nüfusu ve yıllık 2,1 trilyon dolarlık ithalatıyla hedef ülke olarak seçilen ABD ile Türkiye arasında aynı zamanda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Chicago’da, dünyanın beşinci büyük metropol ekonomisi olması, ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olması ve Fortune 500 listesindeki 37 şirketin merkezine ev sahipliği yapması ile dikkat çekiyor. 300’den fazla şirketin de lojistik merkezi konumundaki kentin, TTC Chicago’nun kuruluşuyla birlikte Türk şirketleri için ABD’de yeni merkez üs olması bekleniyor. TTC Chicago’da Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik hizmetleri gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek” diye konuştu.