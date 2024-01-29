İCK Kalıp, orta vadede yurt dışına açılmayı planlıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1988 yılında kurulan İCK Kalıp, büyüme stratejisi doğrultusunda 2000 yılında hizmete aldığı Sanalbur markası ile her türlü kalıp seti, kalıp elamanları, bağlantı elemanları ile torna ve freze kesici takımları satışını gerçekleştirerek kalıp sektöründe ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin tedarikini sağlamaya başladı. 3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarında müşterilerinin taleplerine uygun özel üretimler de gerçekleştirdiklerini belirten İCK Kalıp A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cem Kılınç, “Üretimde kalıp ve bağlantı elemanlarına odaklanarak iş hacmimizi artırıyoruz. Ayrıca dijital ortamda üç boyutlu datalar oluşturarak müşterilerimizin üretim süreçlerine entegre etmelerine yardımcı oluyoruz. 15 bin kalemden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Kalıp, metal pres ve plastik enjeksiyon kalıpları, döküm kalıpları, CNC torna ve freze için kesici, tutucu ve ölçü aletleri gibi ürünleri bünyemizde barındırıyoruz” diye konuştu.

E-ticaret platformu geliştiriyor

Hızlı tedarik yöntemiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve tüm Türkiye'ye hizmet etmek için e-ticaret platformunu geliştirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kılınç, B2B sistemini kurarak ve hırdavat , cıvata ,iş güvenliği, kaynak malzemeleri ile makine çeşitlerini de portföylerine katarak üretime dair her türlü ihtiyacı karşılayacaklarına vurgu yaptı. Ürün çeşitliliğini 100 bin kaleme çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kılınç, “E-ticaret faaliyetleri kapsamında barkodlu sistem altyapısını oluşturmak ve ürün alımını genişletmek için çalışmalar yapıyoruz. Kalıp konusunda gelen siparişleri hızlı ve etkili bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için, kalıpların üç boyutlu datalarını doğrudan platforma aktarma özelliğini de geliştirmeyi planlıyoruz. Bu özellik, kalıp üreticileri için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Kalıp üreticileri, ihtiyaç duydukları kalıpların üç boyutlu datalarını direkt olarak platformdan indirebilecek ve üretime başlayabileceklerdir” dedi.

Geçtiğimiz yılı kalıp sektöründeki daralmaya rağmen katma değerli ürünlere ağırlık vermeleriyle hem özel üretim hem de satışta beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 100’ün üzerinde büyümeyle kapattıklarını kaydeden İsmail Cem Kılınç, bu yıl ülke çapında bayilik sistemi oluşturarak yakaladıkları ivmeyi sürdürmeyi planladıklarının altını çizdi. Dijital platforma toplamda 3 milyon yatırım yaparak; orta vadede yurtdışına da açılmayı öngördüklerini vurgulayan Kılınç, “Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Bulgaristan gibi ülkelerde partner firmalar aracılığıyla varlık gösteriyoruz. Gelecekteki hedefimiz ise, doğrudan ihracat gerçekleştirmek. Bu doğrultuda yurtdışında distribütörlük anlaşmaları yapıp ihracata yönelerek sağladığımız hizmetleri hızlı bir tedarik yöntemiyle kullanıcılara sunacağız. İCK Kalıp olarak, kalıp konusundaki uzmanlığımızı ve çözüm odaklı projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.