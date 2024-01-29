'Ticari uyuşmazlıkların sorun büyümeden çözülmesi lazım'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener aile şirketlerinin kurumsallaşmasının önemini vurgularken, İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ticari hayattaki uyuşmazlıkların sorun büyümeden çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ticaret yapmak isteyen kişiler arasında günlük yaşamda olduğu gibi anlaşmazlıklar çıktığını belirten İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akınc, “Bu anlaşmazlıkları önlemek mümkünse önleyelim ya da önceden kurgu yapılması gerekiyorsa yapalım. En nihayetinde uyuşmazlık çıktıysa kanser gibi tüm hayatımıza yayılmasına izin vermeden ve günlük hayata mal olmayacak şekilde öneyelim. İstanbul Tahkim Merkezi’nin adında her ne kadar İstanbul geçse de hizmetlerimiz İstanbul ile sınırlı değil. Siz bizimle iletişime geçtiğinizde biz desteğe hazırız” dedi.

Hukuk alanında yapılan çalışmaların, ticaret hayatının gelişmesinde destekleyici görev üstlendiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, “Sözleşmeler ticari ilişkilerimizi belirlemek ve sınırlarını çizmek için bizlerin elindeki en kapsamlı araç olarak ön plana çıkıyor. Ticari faaliyetlerin yapılabilmesi ve tarafların hukuki olarak kendini güvence altına almasında da önemli görevler üstleniyor. Bu nedenle, sözleşmelere dair güncel mevzuatın takip edilmesi öncelikli işlerimiz arasında yer alması gerekiyor” dedi.

Aile şirketlerinin sınırlarının net olarak belirlenemediği ve kurumsallaşması sağlanamadığı takdirde, ekonominin dinamosu olan bu şirketlerin büyük bir çıkmaza düştüğünü ifade eden Özgener, “Bu nedenle aile şirketlerinin hukuki alt yapısını anlamak, kuşaklar arası yönetimsel aktarımı sağlıkla yerine getirebilmek için politikalar üretmek gerekiyor. Tahkim yargılamaları daha hızlı, daha ekonomik ve daha güvenli. Ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkime başvurulması iş dünyasına pek çok avantaj getirir. İzmir Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İZTOTAM), anlaşmazlıkları giderme noktasında ciddi çalışmalar yapıyor” diye konuştu.