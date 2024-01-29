Konya’nın lezzetleri dünyaya tanıtılacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya’da 2009 yılından beri damper sektöründe faaliyet gösteren ALM Damper, yeni yatırımı olan “Doyalım” markası ile hizmet sektörüne adım attı. Konya Türbe Önü Çarşısı’nda ilk şubesinin açılışı yapılan Doyalım Etliekmek büyük ilgi gördü. Açılışa Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Farklı bir konsept ile etliekmeği dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen ALM Damper Yönetim Kurulu Başkanı ve Doyalım markasının kurucusu Harun Alım, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada yaklaşık dokuz aydır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Havaalanlarında ve büyük AVM’lerde yabancı menşeli firmaları görüyoruz. Neden yöresel lezzetlerimiz buralarda olmasın diyerek yola çıktık. Uzman bir şef arkadaş ile ciddi bir Ar-Ge merkezi oluşturarak ürünlerimizin formüllerini çıkartmaya çalıştık. Bu formüller belirlenirken tuz dahi hassas terazilerde ölçülerek eklendi. Etin hangi bölgesi kullanılırsa daha iyi olur, yağ oranları nasıl olmalıdır gibi soruların cevaplarını, uzun denemeler sonucunda ortaya çıkartarak bir standart oluşturduk. Tüm şubelerimizde bu standartlar dahilinde hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi. Ar-Ge çalışmalarında olduğu kadar ERP çalışmalarına da büyük önem verdiklerini söyleyen Alım sözlerine şöyle devam etti, “Saha boyutunda analizlerimiz hala devam ediyor. İlk bir yıl yatay bir büyüme hedefliyoruz. Ardından İstanbul, Ankara İzmir gibi büyükşehirlerde şubeleşerek ağımızı genişleteceğiz. Yurtdışında da şubeleşme çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki 7 yıl içerisinde 200 şubeye ulaşmayı planlıyoruz”

Ürün çeşitliliği anlamında sadece etliekmek değil farklı çeşitlerle de damaklara hitap etmeyi amaçladıklarını söyleyen Harun Alım, “Burada sadece etliekmek değil, Mevalım ismini verdiğimiz karışık pidemiz, biçakarası, bamya çorbası ve tandır böreği de bulunuyor. Gelen misafirlerimize Konyamıza ait lezzetleri en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bu lezzetleri dünyaya da tanıtacağız. Şubat ayı içerisinde çeşitli kampanyalar yaparak halkımıza kendimizi tanıtacağız” dedi.