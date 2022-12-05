İhracatçılar Hindistan ve Uzak Doğu’da pazar arıyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Kasım ayı bölge ihracat rakamlarını değerlendirdi. Antalya, Burdur ve Isparta’dan 130 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Kasım ayı bölge ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,45 düşüş göstererek 205 milyon 580 bin 247 dolar gerçekleştiğini söyledi.

Bulgaristan sınırı darbe vurdu

Yılın 11 aylık dönemde ise ihracatın yüzde 1,99 artış ile 2 milyar 330 milyon 618 bin 407 dolara ulaştığına dikkat çeken Ümit Mirza Çavuşoğlu, Bulgaristan sınırındaki analiz sıkıntısının yaş meyve sebze ihracatında olumsuzluk yarattığını bildirdi.

Kasım ayının Avrupa’ya yaş meyve sebze ihracatının en yoğun dolduğu dönem olması gerekirken Bulgaristan sınırında yaşanan analiz sıkıntısı nedeniyle ihracatta olumsuzluk yaşandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti.

‘’Bulgaristan sınırında Avrupa’ya yaş meyve sebze taşıyan tırların 50-60 saat süreyle analiz için beklemesi Bölge ihracatında olumsuz etki yaratıyor. Ancak, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, Bölge ihracatının yılı artışla kapatması bekleniyor. Bölgemizden Kasım ayında en fazla ihracatı 59,8 milyon dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze sektörü geçen yılın Kasım ayına göre aynı ihracatı gerçekleştirdi.‘’

Rusya ve Ukrayna pazarı iyileşiyor

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülkede yaş meyve sebze ihracatının çok olumsuz bir dönem yaşadığını ifade eden Çavuşoğlu, son aylarda iki ülke ile yapılan görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandığını kaydetti. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ‘’Rusya yüzde 98,23 oranında artış ve 23 milyon dolar ile Kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke oldu. Çin’e gerçekleşen ihracatta ise kayıplar sürüyor. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre Çin’e gerçekleşen ihracat yüzde 39,6 kayıpla 13,8 milyon dolar oldu.

Bölgemiz ihracatında önemli bir yere sahip olan Almanya pazarı, Bulgaristan sınırında yaşanan sorunlardan etkilendi. Almanya’ya ihracatta ciddi kayıp yaşanmadı, ancak geçen yılın kasım ayına göre yüzde 3,96 oranında kayıp ile 13 milyon dolarlık ihracat, beklentilerin altında kaldı. Ukrayna pazarı da Rusya pazarı gibi kendini toparladı. Bölgemizden Ukrayna’ya yüzde 8,57 oranında gerileme ile 10,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti.’’

Hindistan ve Avusturalya ile Uzak Doğu’da Pazar arayışları

Çin’de yaşanan ekonomik daralmanın Türk doğaltaş sektörünü de çok olumsuz etkilediğini anlatan Çavuşoğlu, Çin pazarındaki daralmayı gidermek için Hindistan, Avustralya ve Uzak Doğu ülkelerinde Pazar arayışlarına başladıklarını bildirdi. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Önümüzdeki süreçte Hindistan ve Avustralya’ya ticarei heyetler düzenleyeceğiz. BAİB yönetimi olarak ihracatımızı tüm sektörlerde artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Yurt dışına gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret heyetlerimizin yanı sıra yeni sektörel ticaret heyetleri düzenlemek için yoğun mesai harcıyoruz.

Bu çerçevede doğaltaş sektörümüzde Çin’e özel gerilemeyi de dikkate alarak Hindistan’a bir heyet düzenlemeyi planlıyoruz. Amacımız, Asya’nın ciddi bir nüfus barındıran bu ülkesinde etkinliğimizi artırmak. Ayrıca, başta uzak ülkeler olmak üzere 2023 yılında birçok ülkeye heyetler düzenleyeceğiz.