İmalat sanayi ihracatı 240 milyar doları aştı

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA – Antalya OSB Teknoparkı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından düzenlenen törenle hizmete açıldı.

100 milyon TL yatırım ile gerçekleştirilen Antalya OSB Teknopark’ın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile iş dünyasının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır törende yaptığı konuşmada,Türkiye’nin emin adımlarla küresel bir endüstri üssü ve nitelikli yatırımların adresi olmaya devam ettiğini söyledi. Bakan Kacır, şöyle konuştu.

‘’Türkiye ekonomisinin dinamosu bir imalat sanayimiz var. İmalat sanayi ihracatımız 240 milyar doları aştı. Toplam ihracatımız, imalat sanayiinin gücüyle 254 milyar Dolar ile tarihi bir rekor daha kırdı. Ülkemiz, emin adımlarla küresel bir endüstri üssü ve nitelikli yatırımların adresi olmaya devam ediyor. Tabii Türkiye, dünyanın global bir üretim merkezi iken OSB’lerimiz de bu merkezin en kilit aktörleri. OSB’lerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve Milli Teknoloji Hamlemize önemli katkılar sağlayan yapılardan biri.’’

OSB’lere de 2,5 milyon istihdam

Son 21 yılda OSB sayısını 192’den 355’e çıkardıklarına dikkat çeken bakan Kacır, ‘’OSB alanımız 2 katına çıktı, istihdam 6 kat arttı. Bugün OSB’lerimiz de 2,5 milyondan fazla emekçimiz ter döküyor, çalışıyor. Bu rakamın tüm tesislerin faal olmasıyla 3,5 milyona ulaşmasını planlıyoruz. Biz Ar-Ge ve inovasyonu, Endüstri ve Organize Sanayi Bölgelerimizden ayrı görmüyoruz. Üniversitelerimizi de endüstriden, iş hayatından ve girişimcilikten uzakta hayal edemiyoruz. Bunları birbirlerine sıkı sıkıya bağlı yapılar olarak görüyoruz. Sanayi ve üniversite ortaklığını kuvvetlendiren en önemli yapılar olan teknoparklarımız, Türkiye’nin bilgi temelli kalkınmasında çok önemli bir rol oynuyor. Teknoparklarımız; katma değerli üretim ve lider teknoloji girişimleri için uygun altyapı ve ağ oluşturma olanakları sunuyor.’’

Antalya OSB ve Antalya TSO Başkanı Ali Bahar da, OSB Teknopark’ın sadece bir binadan ibaret olmadığını söyledi. Bahar, şunları kaydetti.

‘’Bu, Antalya'nın ve ülkemizin teknolojik ilerlemenin sınırlarını zorlayan bir merkez olacaktır. Teknoparkımız, 40 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, 15 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Ayrıca, 11 bin metrekarelik münhasır tahsis alanı, girişimcilerimiz için özel çalışma ve araştırma alanları sunmaktadır. Yeni açılmış bir teknopark olmasına rağmen, bu ay sonu itibari ile yüzde 70 doluluk oranına ulaşacak. Burada faaliyet gösteren girişimcilerimiz, yazılım, medikal, mekatronik, nanoteknoloji, ilaç, tarım, enerji, elektronik, sağlık, eğitim gibi birçok farklı alanda Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.’’