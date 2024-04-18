İnegöl, arıcılık ve bal üretiminde markalaşacak

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediyesi, şehirde arıcılık ve bal üretimine yeni bir dönemin startını verdi. Bursa ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği, Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapılan protokolle arıcılara ana arı yetiştirme ve arı sütü üretme teknikleri öğretilip, ilçemize özgü ana arı ırkının yetiştirilmesi ve İnegöl yöresine ait Karaçalı Balının coğrafi işaretinin alınabilmesi için çalışmalar yapılacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün sanayisi, mobilyası ve köftesi ile olduğu kadar tarımı ve hayvancılığı ile de oldukça önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Taban, “Arıcılık da şehrimiz için önemli bir sektör haline gelmiştir. Yeni teknik ve yöntemlere dayalı arıcılığın geliştirilmesi, İnegöl’de ve köylerinde gelişen teknolojilere uygun arıcılık işletmeleri kurulabilmesi için deneyim paylaşımı odaklı çalışmalar yürütülecek. Yapılacak eğitimlerde arıcılarımıza ana arı yetiştirme ve arı sütü üretme teknikleri ile arı zehri üretim teknikleri öğretilecektir. Ayrıca ilçemize özgü ana arı ırkının yetiştirilmesi ve ilçemiz yöresine ait Karaçalı Balının coğrafi işaretinin alınabilmesi için ortak çalışmalarda bulunulacaktır. Bu kapsamda yeni teknolojiler ile arı ve arı ürünleri ile arı zararlıları hakkında seminerler düzenlenecektir. Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezinin imkânlarından arıcılarımızın faydalanması da sağlanacaktır” dedi.

Başkan Taban, yapılacak eğitim, seminer ve çalışmalarla İnegöl arıcılığının marka değerinin artması, arıcıların imkân ve kabiliyetlerinin çoğalması, yeni iş alanları oluşturulması ve üretimde kalite ve niteliğin artmasının hedeflendiğini de duyurdu.