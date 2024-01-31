İŞKAD kadın girişimcileri ödüllendirecek

ADANA/EKONOMİ

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ‘Kadın Girişimci Ödülleri’nin Adana, Mersin ve Doğu Akdeniz bölgesindeki başarılı iş kadınlarına verileceğini söyledi. Kadınların üretim sisteminin her alanında olması gerektiğini belirten Başkan Mantı, yarışmanın tüm kadınları girişimciliğe, üretmeye, verimliliğe, kârlılığa, inovasyona, ekonomideki fırsatları değerlendirmeye teşvik etme amacı taşıdığını söyledi.

‘İŞKAD Kadın Girişimci Ödülleri 2024’ başlığı altında ‘Kadın Girişimci’, ‘Genç Kadın Girişimci’, ‘Kadın Sosyal Girişimci’, ‘Başarılı Kadın Yönetici’, ‘Kadın Girişimci Start-Up’ ve ‘Kadın İstihdam ve Girişimciliğine Katkı Sunan Firma’ kategorilerinde ödül verileceğini açıklayan Mantı, “Türkiye’de kadın istihdamının ve girişimci kadın sayısının artması için her platformda çağrı yapıyoruz. Okullarda, fabrikalarda, işletmelerde, tarlalarda arama çalışmaları, toplantılar ve çalıştaylar düzenliyoruz. Ekonomi çarkının girişimci kadınlarla daha rahat döneceğine inanıyoruz” dedi.

Anadolu iş yaşamında bir kadın hareketi başlatmak üzere yola çıktıklarını, girişimcilik ödüllerinin tüm Türkiye’de yankı bulduğunu ifade eden Mantı, Adana, Mersin ve tüm Doğu Akdeniz Bölgesindeki iş kadınları ile girişimci kadınları yarışmaya başvurmaya çağırdı.

Başvurular 1 Şubat’ta başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Start-Up (Girişim, yeni girişim) ekosisteminin Türkiye’de daha hızlı yayılması gerektiğine dikkat çeken Mantı, başvuru sürecinin 1 Şubat 2024 – 10 Mart 2024 olarak belirlendiğini, ödül töreninin ise 8 Mayıs 2024’te gerçekleşeceğini açıkladı.

Yarışmaya başvurular, gerekli tüm bilgilerin de ulaşılabildiği www.iskadodulleri.com web sitesi aracılığıyla yapılabilecek.