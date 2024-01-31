Diyarbakır’da 16 genç kadın moda tasarım dünyasına kazandırıldı

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi devam ediyor. Proje kapsamında ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların katıldığı moda tasarım eğitimi, düzenlenen defile ile tamamlandı. Kurulan atölyelerde teknik konuların yanı sıra haklara erişim, kadın-erkek eşitliği, iletişim ve girişimcilik konularında eğitimler verildi.

Yaklaşık dört ay süren temel kalıp, çizim ve bilgisayarlı moda tasarım eğitim programlarını başarıyla tamamlayan ve 1,5 aydır atölyede kendi tasarımlarını hazırlayarak üreten kursiyerler, gerçekleşen defilede tasarımlarını sergileme fırsatı buldu.

Projede 800 NEET genç kadına ulaşıldı

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan 2024 itibarıyla üçüncü yılına girdikleri Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde eğitimler, mentorluk ve hibe programlarının plana uygun olarak devam ettiğini aktardı. Eğitim faaliyetlerinde pilot illeri Adana, Diyarbakır ve İzmir’de 33 eğitim programı ile 800 NEET genç kadına ulaştıklarını kaydeden Nevgül Bilsel Safkan, 100’e yakını genç kadının da istihdam edildiğini belirtti.

“Eğitimlerin meyvelerini almaya başladık”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise mesleki eğitimin ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların iş gücüne katılmasına yardımcı olabilecek önemli bir köprü olduğunu vurguladı. Vinton, “Nitelikli etkileşim uzmanı, aşçı yardımcılığı ve moda tasarımcılığı gibi yüksek talep gören mesleklerde verdiğimiz odaklı eğitimlerin, Diyarbakır'da şimdiden meyve vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

DTSO’nun moda tasarımı alanındaki mezun sayısı 45’e ulaştı

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 2918 yılından bu yana kurdukları yeni merkezler sayesinde kente girişimcilik, mesleki eğitim ve gastronomi alanlarında önemli bir farkındalık kazandırdıklarını söyledi. Söz konusu merkezler sayesinde pek çok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Başkan Kaya, “Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerimizi geliştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. Son olarak moda tasarım alanında 3 dönem eğitim programı düzenledik ve 45 kişi eğitim programlarımızdan mezun oldu. 16 gencimiz bugün 1,5 aylık bir emeğin sonucunda hazırladıkları kıyafetleri bizlerle paylaştılar.

Defilenin ardından, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi kapsamında gerçekleştirilen gastronomi eğitimine katılan NEET genç kadınların sunumuyla hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.