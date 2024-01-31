Movus Lojistik, 400 bin metrekarelik depolama kapasitesine ulaştı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Bir asra dayanan tecrübesini 4 yıl önce kurduğu yeni kurumsal yapıyla harmanlayarak yoluna lojistik hizmet sağlayıcısı olarak devam eden Movus Lojistik, beklentilerin ötesinde müşteri memnuniyeti ile uzun süreli stratejik iş ortaklığı ve sürekli gelişen kalite anlayışı yaratarak kısa sürede önemli mesafe kat etti. Eskişehir, Ankara, Konya, Gaziantep ve Erzurum’daki yapılanmasıyla birçok sektöre yönelik depolama ve taşımacılık hizmeti veren firma, son dönemde yatırım atağına kalkarak depolama kapasitesini yaklaşık 400 bin metrekareye çıkardı.

Cross docking depolama hizmeti ile tedarik zinciri yönetimine uçtan uca çözümler sunduklarını belirten Movus Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Köseler, teknolojik altyapısı, sürdürülebilir iş modeli ve güçlü finans yapılarıyla pazardaki konumlarını her geçen gün ileriye taşıyarak sektörün önemli markalarından biri haline geldiklerini söyledi. Depolama ve taşıma faaliyetlerinin yanı sıra sektöründe lider olan üretici markalara şeker tedariki ve müşavirlik hizmeti de verdiklerini anlatan Köseler, kuruldukları günden itibaren yeni bir yönetim anlayışı ve yeni değerlerle hareket ettiklerini aktararak bu değerleri şirket anayasası haline getirmiş çalışanlarla yollarına devam ettiklerini vurguladı.

Depolama hizmetine otomotiv sektörünü de ekledi

İnşaat, beyazeşya, gıda, gıda ambalaj ve tekstil sektörlerine yönelik depolama hizmeti verdiklerini aktaran Köseler, kapasite artışına yönelik yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini açıkladı. Burak Köseler, “Gıda tarafında hizmet verdiğimiz soğuk hava deposunun kapasitesini yüzde yüz artırıyoruz. Diğer yandan faaliyet alanımızı genişletmek ve kapasitemizi artırmak adına da yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İstanbul, İzmir ve Bolu’ya yılsonuna kadar yeni depolama alanları kuracağız. Bu yatırımlara paralel olarak yükselen kapasiteyle birlikte sektörel çeşitliliğimizi artırıyoruz. Son dönemde Güneş Enerji Santrali (GES) panellerinin depolanmasını iş süreçlerimize ekledik. Bunun yanı sıra Eskişehir’de 2 bin 500 metre kapalı alana sahip bir yedek parça deposu açarak hizmet ağımıza otomotiv sektörünü de ekledik” diye konuştu.

Küçük ev aletleri ve Beyaz eşya’da Eskişehir’i lojistik merkez yaptı

Beyaz eşya sektörünün önde gelen markalarının televizyon, fırın, elektrik süpürgesi ve ütü gibi küçük ev aletlerinin depolanması konusunda büyük ölçekli hizmet verdiklerini kaydeden Köseler, bu konuda Eskişehir’i lojistik merkez yaptıklarına dikkat çekerek bu eşyaların Eskişehir’de depolanarak Türkiye’ye dağıtıldığı bilgisini paylaştı. Şirket olarak kadın çalışanların istihdama katılması için pozitif ayrımcılık yaptıklarını açıklayan Köseler, “Türkiye’nin ekonomik büyümesini sağlaması için evdeki iş gücünü sahaya aktarılması gerekiyor. Bu noktada Movus Lojistik olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hali hazırda toplam çalışanlarımızın yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

OSB’lerdeki ruhsat engeli verimliliği düşürüyor

Depolama tarafında organize sanayi bölgelerinde lojistik alan için ruhsat engelinin olmasının verimliliği düşürdüğüne dikkat çeken Köseler, “Organize sanayi bölgeleri tasarlanırken lojistik alanları eş zamanlı bir şekilde üretim ve yatırım kapasitelerine uygun olacak şekilde düşünülerek tasarlanmıyor. Bu durum günümüzde karşımıza çıkan en büyük bürokratik ve operasyonel engel olmakla birlikte aynı zamanda oluşan verimsizliklerin temel nedenlerinden biridir. Ayrıca her sektörde olduğu gibi lojistik alanda da kalifiye insan kaynağına ulaşım her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle eğitim politikalarının ülkenin sektörel büyüme hedeflerine uygun çeşitlilikte olması, ülkemizin verimli büyümesi açısından olmazsa olmazlardan biridir” diye konuştu.

OSB’lerde istihdamını en çok artıran 2’nci firma oldu

Kapasite artışına paralel olarak istihdam sayılarını da ciddi oranda yükselttiklerini belirten Burak Köseler, 2023 yılında çalışan sayılarını bir önceki yıla kıyasla yüzde yüz artırarak 650’ye çıkardıklarını açıkladı. Bu başarılarını ödüllerle taçlandırdıklarını vurgulayan Köseler, “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize edilen OSB'nin Yıldızları 2023 Araştırması’nda istihdamını en çok artıran firma kategorisinde ikinci olduk. Yatırımlarımızı sürdürerek bu başarılara yenilerini eklemeyi planlıyoruz” dedi.