ABD'den Türkiye'deki şirketlere yaptırım kararı!

ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yeni yaptırımlarla, Rusya’nın savunma sanayiinin yanısıra kimyasal ve biyolojik silah programları ve Rusya’nın savunma imalatı için önemli malzemeleri sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirket ve kişiler hedef alındı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Maliye Bakanı Janet Yellen Çin ziyaretleri sırasında Pekin’i, şirketlerin Rus ordusuna sağladığı destek konusunda uyarmıştı.

Washington Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şirketlere yaptırım uygulayarak Moskova’nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları delmesinin önüne geçmeye çalışmıştı.

Toplam 300 şirket, kişi ve kurum

ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni yaptırımlarla toplamda yaklaşık 300 şirket, kişi ve kurum hedef alındı.

Bunların yaklaşık 60’ı Azerbaycan, Çin, Belçika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovakya’da yer alıyor.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında bu ülkelerde yer alan bazı şirketler, Rusya’ya “acil olarak ihtiyaç duyduğu teknoloji ve ekipmanı sağlamakla” suçlanıyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya’nın savunma sanayisini desteklemekle suçladığı Çin’deki dört şirketin yanısıra; yüksek öncelikli malzemeleri Rusya’ya sevketmekle suçladığı Türkiye, Kırgızistan ve Malezya’daki şirketlere yaptırım açıkladı.

Maliye Bakanlığı’na göre, Hong Kong ve Çin’deki bazı şirketler, Rus ordusuna jammer, sensor ve insansız hava aracı motoru sağlamakla suçlanıyor.

Rusya ve Çin’in Washington büyükelçiliklerinden ise yaptırımlarla ilgili bir açıklama gelmedi.

Türkiye’den hangi şirketler listede?

ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, Türkiye’de bulunan Etasis Elektronik Tartı Aletleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin satın aldığı İngiliz makine araç ekipmanını Rusya’daki şirketlere sattığı; Rusya savunma şirketlerine mal tedarik eden ve ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Vektor ve Promoil şirketine çok sayıda mal sevk ettiği belirtildi.

Türkiye’de bulunan AYA Universal Denizcilik Kumanyacılık Liman Hizmetleri İthalat İhracat Limited Şirketi’nin Rusya’daki KAMAZ şirketine dizel motor parçaları sevk ettiği kaydedildi.

Yine Türkiye’de bulunduğu belirtilen Alpha Impex İthalat ve İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2023 yılı sonunda Rusya’daki kullanıcılara 2 milyon dolar değerinde sevkiyat yaptığı ve bu mallar arasında programlanabilir cihazlar, mikrodevreler ve transistörlerin olduğu belirtildi.