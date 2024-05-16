İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 22 ilde operasyon: 239 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin detayları paylaştı.
2️⃣2️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-39” operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 2️⃣3️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin… pic.twitter.com/WfG2soLpoS
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