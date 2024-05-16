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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 22 ilde operasyon: 239 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 22 ilde operasyon: 239 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin detayları paylaştı.

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