Son dakika: Kobani davasında karar açıklandı: Figen Yüksekdağ ve Ahmet Türk'e hapis

Dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü.

Mahkeme, Ahmet Türk'ü silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ali Ürküt'e 13 yıl 4 ay hapis, Alp Altınörs'e ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi. Davada Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.

İşte Kobani davasında verilen kararlar

* Ayla Akat hakkında tahliye kararı verildi.

* Aynur Aşan hakkında 9 yıl hapis cezası verildi.

* Aysel Tuğluk'un beraatine karar verildi.

* Ayşe Yağcı'ya 9 yıl hapis cezası verildi. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

* Berfin Özgür Köse'nin beraatine ve yakalama emrinin kaldırılmasına karar verildi.

* Bircan Yorulmaz'ın beraatine karar verildi.

* Bülent Parmaksız'a 16 yıl hapis cezası verildi.

* Can Memiş'in beraatine karar verildi.

* Cihan Erdal'a 16 yıl hapis cezası verildi.

* Dilek Yağlı'ya 16 yıl hapis cezası verildi.

* Emine Ayna'ya 12 yıl hapis cezası verildi. Ayna'nın cezasında indirim uygulandı ve Ayna hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu.

* Beyza Üstün'ün beraatine karar verildi.

* Figen Yüksekdağ'a 19 yıl hapis cezası verildi. Yüksekdağ'ın tutukluluk hali devam edecek.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez, olaylar sırasında hayatını kaybeden 6 kişi için de 6'şar kez olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti.