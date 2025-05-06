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Parlamento Muhabirleri Derneği'nden Özgür Özel'e geçmiş olsun ziyareti

Parlamento Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri (PMD), DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

ANKARA Haber Merkezi
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Parlamento Muhabirleri Derneği'nden Özgür Özel'e geçmiş olsun ziyareti
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ANKARA (EKONOMİ)

CHP Genel Başkanı Özgür  Özel Meclis’teki makam odasında, Parlamento Muhabirleri Derneğ (PMD) Başkanı Kemal Aktaş, Başkan Yardımcısı Özgür Akbaş ve Genel Sekreter Besti Karalar’ı kabul etti.

Ziyaret sırasında bir süre sohbet eden Özel, saldırı anını anlattı. Özel, konunun yakın takipçisi olduklarını, bu olayın sıradan bir saldırı olmadığını söyledi.

Özel olayın olduğu gün görevli olan ve VİP otoparkına aracını almayan Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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