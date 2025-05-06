Prof. Dr. Hakan Kara hesapladı: TCMB 49 günde ne kadar döviz sattı?
Prof. Dr. Hakan Kara, 18 Mart’tan bu yana Merkez Bankası’nın ne kadar döviz sattığını hesapladı.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 18 Mart’tan bu yana satılan döviz miktarını hesapladı.
19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, TCMB’nin döviz satışı 57 milyar dolara ulaştı.
Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satılan döviz miktarını şu şekilde grafikte gösterdi:
“%49 faize rağmen geçen hafta Merkez Bankası döviz satmaya devam etmiş. 18 Mart’tan bu yana net satış 57 milyar dolara ulaştı.”
%49 faize rağmen geçen hafta Merkez Bankası döviz satmaya devam etmiş.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 6, 2025
18 Mart’tan bu yana net satış 57 milyar dolara ulaştı. pic.twitter.com/XH3UkU65SA