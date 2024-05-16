TCMB döviz rezervleri 7,55 milyar dolar arttı

TCMB verilerine göre, 10 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan, 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükseldi ve 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 21 milyar 79 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 793 milyon dolar artarak 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.

Resmi rezerv varlıkları da arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,0 artarak 124,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalarak 58,7 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 7,0 artarak 58,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 10,0 azalarak yaklaşık 47,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 40,2 milyar ABD doları anapara, 7,7 milyar ABD doları faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 63,5 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 19,8 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 52,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.